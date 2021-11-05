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拔蘿蔔好彩頭1根10元 布袋鎮東港彩頭文化季明登場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會明天下午舉辦東港彩頭文化祭，邀請民眾拔蘿蔔「好彩頭」，掃除疫情陰霾。圖／取自東港社區臉書
嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會明天下午舉辦東港彩頭文化祭，邀請民眾拔蘿蔔「好彩頭」，掃除疫情陰霾。圖／取自東港社區臉書

疫情緩，嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會明天周末下午，在布袋老人文康中心前廣場，舉辦東港彩頭文化祭，邀請民眾拔蘿蔔「好彩頭」，掃除疫情陰霾，體驗社區產業，品嚐在地好物，有口感鮮嫩細緻多汁、外表瑩白如玉的「金玉白娘」蘿蔔製成的菜脯及麻油菜脯，以及新鮮虱目魚、白蝦與台灣鯛。

提到菜脯，就會想到菜脯之鄉東港，農委會水土保持局、嘉縣府、嘉義大學及東港社區發展協會共同舉辦的彩頭文化季，開放白玉蘿蔔田區，跟著農民引導，體驗拔蘿蔔的趣味，不論大小輕重、每根只要10元，讓人人都把「好彩頭」帶回家！

今年規畫「東港知識王」闖關挑戰，讓大人小孩穿梭市集闖關，尋找並閱讀介紹東港在地特產與故事展板，接受關主問題的考驗，全部答對即可獲得社區精心準備的小禮物。

藉親子遊戲、拔蘿蔔體驗、農村市集和抽獎等精彩活動，深化食農教育內容，並將「直接跟產地買」的概念推廣，讓參與大小朋友認識東港的菜脯乾產業及東港的人文地景，深化遊客心中對白蘿蔔、菜脯、白蝦與虱目魚等在地物產的印象。

除體驗活動，還有笑瞇瞇懸絲偶劇團，台灣碩果僅存的魁儡戲文化傳承者－操偶師，姊妹琴深弦樂團，景山國小陶笛隊等在地表演團體，活動當天有機會抽到在地食農體驗券，活動時間：明天下午1點至5點，地點：布袋鎮老人文康中心廣場（布袋鎮立布袋幼兒園旁）。

嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會明天下午舉辦東港彩頭文化祭，邀請民眾拔蘿蔔「好彩頭」，掃除疫情陰霾。圖／取自東港社區臉書
嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會明天下午舉辦東港彩頭文化祭，邀請民眾拔蘿蔔「好彩頭」，掃除疫情陰霾。圖／取自東港社區臉書

東港 食農教育 疫情

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