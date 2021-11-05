國父銅像重見天日？黃偉哲：未取得社會共識前不會重豎

台南市湯德章紀念公園內的國父銅像在2014年遭獨派人士拉倒後，即深鎖柳營科技工業區，國民黨議員原希望能在11月12日國父誕辰紀念日讓銅像重見天日，豎立在台南公園內，但引起獨派人士反彈，市長黃偉哲昨回應說「會先暫緩重豎」，不過，他今天在議會答詢時，在社會共識還未取得之前，銅像不會重新豎立。

台南市政府原本預計在11月12日在台南公園重新豎立國父銅像，遭獨派團體反對，號召民眾當天到場抗議；民進黨議員呂維胤也表示，現今為民主社會，應去威權化，不該再讓孫文銅像復出。

黃偉哲昨天面對媒體詢問，表示目前還有一些碑文沒有完成，將暫緩豎立。國民黨市議員謝龍介認為，碑文篆刻沒有完成，在不完整的狀況下硬要將銅像豎立，確實美中不足，令人遺憾。

民進黨南市議員蔡蘇秋金今在議會質詢也關心銅像重新豎立一事，黃偉哲表示，站在尊重議會、尊重民意的立場上，市府要有所動作，但是許多市政工作都必須取得社會共識，而重新豎立孫文銅像的社會共識仍非常紛亂，目前會盡量尋求社會共識，以市民最大多數的權益為考量，「在社會共識還未取得之前，孫文銅像不會重新豎立」。

對此，王家貞批評，多年來國民黨團一直要求政府尋找合適地點重豎國父銅像，也多次邀請相關單位進行合宜地點會勘，市府也同意在11月12日國父誕辰紀念日下午2時於台南公園重新豎立，讓國父銅像重見光明，結果現在又出爾反爾，「黃市長是否不想當台南市長，只想當台獨市長？」