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台南空氣品質不佳 市府啟動跨局處應變

中央社 / 台南5日電

台南地區今天空氣品質不佳，新營及善化測站上午達到紅色警戒，台南市政府啟動跨局處應變，通知排放量較大的工廠提升空污防制設備效率並加強洗街，預計下午空氣品質逐漸好轉。

台南市政府環保局發布新聞稿指出，環保局上午9時啟動18個局處及公所成立跨局處應變小組，展開應變作業，包含通知60家排放量較大的工廠、21處工業區提升空污防制設備效率，54處營建工地提高灑水頻率並加強道路洗街等措施。

台南市環保局指出，應變小組人員前往安定、樹谷、山上、新市等工業區加強污染源稽查，減少空氣污染源排放，並到農廢露天燃燒好發區執行空拍，若查獲違法行為依法告發處分，另外還前往高污染柴油車出現熱區執行路邊攔檢作業，只要未通過檢測，立即開罰。

台南市環保局指出，清晨5時出動洗街車加強洗街，於大新營地區及永康、仁德、新化、歸仁、關廟、安南等17個行政區25個路段洗街，預計洗街294公里。

台南市環保局長謝世傑表示，近日東風吹拂，導致台灣海峽中部有背風渦旋生成，昨天晚間污染物跟隨海風進入中部後，隨著微弱陸風往南移動，於今天凌晨抵達嘉義，清晨抵達台南後呈現滯留狀態，加上天氣回暖，清晨西半部有局部霧發生，整體垂直擴散條件較差。

謝世傑表示，市民在此期間應盡量避免從事戶外劇烈運動，外出建議配戴口罩，加強自我防護，等待近中午時海風生成，污染狀況就可大幅改善。

台南 空污

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