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民進黨南市議員競爭激烈 黨部女執行長辭黨務投入選局

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨部執行長蔡麗青辭去黨職，投入安南區市議員選舉，初選將更為激烈。圖／蔡麗青提供
民進黨台南市黨部執行長蔡麗青辭去黨職，投入安南區市議員選舉，初選將更為激烈。圖／蔡麗青提供

2022年大選在即，民進黨台南市黨部執行長蔡麗青今辭去黨職，在黨部主委潘新傳及黨工祝福下，返鄉投入安南區市議員選舉，為選情投下震撼彈。蔡麗青表示，初選有1席婦女保障名額，全力爭取以為鄉親服務。

蔡麗青長期在民進黨基層服務，歷經顏純左、黃先柱、潘新傳3任主委，為民進黨台南市黨部首位女性執行長，也是唯一跨派系連任的執行長，她曾於黃偉哲競選市長時擔任發言人，也曾擔任蔡英文競選總部執行總幹事，歷練完整。

蔡麗青表示，安南區近幾年的建設、人口都在快速成長，目前正是安南區繁榮發展的關鍵時刻，未來安南區將成為台南市中心，包括建設、交通、人文、環境，都需要持續的關注、監督。此刻大家的每一項決定，不只影響安南區的未來，也將影響大台南的未來，身為台江女兒，蔡麗青義無反顧站出來承擔責任，將用自己的專業，兢兢業業為故鄉服務，讓安南更好，安南更富。

她強調，安南區幅原廣大，需要有更健全的大眾運輸系統，才能平衡庄腳都市的現象，帶動地方繁榮；不論公車專線、和順轉運站、共享機車、腳踏車，都應普遍設立，另外包括安南區直達高鐵、南科各站的運輸系統，長者需要的醫院直達照護專車、學生上下學交通專車等，也都應該同步均衡發展。

台南市安南區市議員有4席，目前有國民黨李中岑、無黨籍的黃麗招、民進黨籍的郭清華、王錦德，4人都拚連任。蔡麗青表示，民進黨安南區市議員初選，有1席婦女保障名額，目標在拚這1席，以服務鄉親；目前勤於拜訪的前市議員唐儀靜也被政界認為可能參選。

民進黨 台南

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