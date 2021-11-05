媲美韓劇2億自車道美景旁放沙發休憩 市府籲公德心

嘉義市府爭取2億元經費打造「環市自行車道」日前啟用，沿途風光媲美韓劇場景，但議員發現多路段周邊被市民佔用，疑似放沙發休憩、影響景觀，市府表示將立即處置、加強取締，也籲全民共同維護優質車道。

嘉義市議員蔡文旭今在議會指出，日前接獲民眾反應，「環市自行車道」周邊被放置廢棄物，實地勘查後發現車道的確漂亮，但車道沿線周邊綠帶、草皮上，放機車、沙發、堆置物品，嚴重影響景觀實在美中不足。

「呼籲市民共同維護！」嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，自行車道周邊管理單位跨多局處，將與工務、環保、交通等幫位連絡共同維護、取締，在12月18日設計展前完成改善，也會增加告示牌提醒，更呼籲民眾秉持公德心、勿佔用。

蔡文旭建議，「環市自行車道」長約25公里，單靠一個單位、少數人很難全面維護，建議市府分段請志工或者地方協會、里長認養，發現公共設施被佔用就要立即取締，避免長期佔用習慣了、越放越多。