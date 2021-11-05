雲林農業亮點系列 (青農篇) 新興世代的務農智慧

人們對於未知的事物，就算躍躍欲試卻又害怕遭遇挫敗，遲遲不敢付諸行動。雲林縣素有台灣糧倉之稱，更有台灣農業大縣美譽，根據行政院主計總處統計，雲林縣去年度（109年）農林漁牧總產值高達793.7億元，位居全台之冠。在這個傲人數字背後，卻同時隱藏「人口老化」與「缺工」的嚴重現象與問題。

雲林縣政府近期為輔導農民因應時代調整務農方式，積極推動各項政策，包含開設「雲林縣智慧農業大學」、「雲林良品驗證標章」、「助農行銷媒合」等，期望藉由政府的力量提升青年返鄉投入雲林農業的信心與助益，進而改善目前農民平均年齡達62歲且普遍缺工的狀況。其中更有許多青農運用了不一樣的思維和模式，妥善結合政府的措施，使務農更簡單、收成也更穩定。

微醺農場負責人黃衍勳表示，返鄉初期家人也是極力反對，在報名雲林縣政府的農業課程後，夜裡進修，白天實習，熬過了龐大的經濟與精神壓力，運用離地介質栽培的方式栽種小黃瓜，搭配AI智慧化溫室設備，找到目前得以穩定供貨且維持品質的模式，他也張開雙手，盼望更多年輕人留鄉務農，形成生活圈，進而安居樂業。

口湖漁類生產合作社總經理王益豐， 28歲成為全國最年輕神農獎得主，卻未因此而停滯腳步，2015年創立「臺灣鯛生態創意園區」觀光工廠，並在3年前積極開發並引進智慧養殖池與遠端管理設備養殖臺灣鯛，接連獲得BAP及ASC等國際認證，導入智慧化模式後，不但臺灣鯛產量更加穩定，品牌化與規模化之路更為明確。

來到雲林古坑鄉高海拔的石壁村，空氣中瀰漫的陣陣撲鼻香氣是盈盈農圃運用龍眼木烘烤香菇的味道，負責人吳如瀅說，明星商品段木香菇常常供不應求，眾多米其林餐廳慕名而來，希望將散發松露香氣的香菇納入固定菜單中。她表示，2018年經由雲林縣府推薦獲得全國模範農民，還獲得審查門檻相當高的「雲林良品」後，感受到品牌在市場上受到青睞和肯定，「再辛苦都值得了!」

雲林縣政府指出，這些亮點農民的心路歷程，一定和目前正躊躇猶豫著返鄉的青年有著類似的想法或經歷，期望透過成功者的分享與交流，減少走冤枉路浪費時間成本，進而翻轉農村，迎接農業新未來。