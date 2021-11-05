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台南環保局辦抽獎祭好康 iPhone 13等你拿！

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局鼓勵節減碳，舉辦抽獎活動，祭出iPhone 13、任天堂Switch等獎品。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局鼓勵節減碳，舉辦抽獎活動，祭出iPhone 13、任天堂Switch等獎品。記者鄭惠仁／翻攝

台南市環保局鼓勵大眾節能減碳，今天起至11月21日舉辦「台南綠生活環保愛地球」線上抽獎活動，至環保局臉書專頁按讚、閱讀貼文懶人包、隨堂小測驗達80分，就有機會抽中iPhone 13、任天堂Switch、碳足跡標籤商品等獎品，有好康不能錯過。

市長黃偉哲表示，氣候變遷日益嚴重，全民減碳已成為顯學，還迎民眾走訪環境教育設施場所，目前南市有走馬瀨農場、曾文水庫、台江國家公園17處多元的環境教育設施場所，都是寓教於樂體現環境教育生活化的好選擇。

此項抽獎活動，民眾只要在「台南市政府環境保護局」臉書專頁按讚，閱讀「台南綠生活環保愛地球」貼文懶人包，留言指定內容並上傳與環保標章、節能標章、碳足跡標籤相關產品的合照，最後填寫活動表單及隨堂小測驗達80分以上，就能參加抽獎，獎品有iPhone 13、任天堂

Switch 、碳足跡標籤商品、環保集點等多項大獎。

環保局長謝世傑表示，辦理「台南綠生活環保愛地球」線上抽獎活動，目的在傳遞環保減碳訊息，實踐全民綠生活，希望民眾都能認識包含環保標章、節能標章、省水標章及碳足跡標籤等綠色標章。

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