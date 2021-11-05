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朴子市民代表花百萬拍公益微電影爆紅 行銷家鄉風光

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市市民代表邱鉦荃，邀請導演韋林拍攝「浪子回頭」故事的公益微電影「嘉義嘉益」，有在地多位素人演員，濃濃草根人情味，受網友歡迎。記者魯永明／翻攝
嘉義縣朴子市市民代表邱鉦荃，邀請導演韋林拍攝「浪子回頭」故事的公益微電影「嘉義嘉益」，有在地多位素人演員，濃濃草根人情味，受網友歡迎。記者魯永明／翻攝

嘉義朴子市市民代表邱鉦荃為行銷家鄉風光人情，邀請導演韋林拍攝「浪子回頭」故事的公益微電影「嘉義嘉益」，有在地多位素人演員，濃濃草根人情味，受網友歡迎，3集影片上架Youtube頻道，吸引逾60萬人次點閱，邱說，拍片很燒錢，花費百萬元，未獲公部門補助，點閱數破百萬要請客慶祝。

片中取景包括北回太陽館、朴子嘉藝點水道頭文創聚落、布袋觀光漁市及高跟鞋園區、東石沿海美景、縣定古蹟朴子警分局，還有在地廟宇朴子配天宮、天公壇、玄聖堂、東石網寮鎮安宮、水上苦竹寺等。

拍攝嘉義名產有水上米、東石海產、小黃瓜、杏鮑菇、六腳苦瓜及虱目魚；在地素人演員有邱鉦荃、朴子竹圍里長姜智豪、天公壇主委林博文、配天宮董事長蔡承宗、朴子警分局副局長洪春昇，都在戲裡出現，演技不輸職業演員，讓網友大讚。

微電影主角「嘉益（演員朱九）」地方角頭，收帳認識女主角「惠珊（演員羽庭）」追求結婚，電影故事與從都市計畫變更獲利黑道虎斑文（演員陳萬號）衝突，「嘉益」帶小弟助鄉民源伯（演員鍾天），打傷「虎斑文」，被判傷害罪入獄。

服刑期間，「惠珊」車禍流產，「嘉益」無法陪伴懊悔難過，改過自新，出獄後勤學廚藝，賣火雞肉飯，卻遭仇家騷擾，他打不還手，用廚藝感動」虎斑文」，兩人和解後，「嘉益」獲貴人支持創業，打響嘉義火雞肉飯名號，人情味濃 。

邱鉦荃說，原還規畫到各監獄播放，演員、藝人公演，因疫情喊停，開心網友喜歡影片，拍片支出龐大，感謝配天宮、天公壇贊助，歡迎大家幫行銷支持，共同推廣家鄉風土人情。

嘉義縣朴子市市民代表邱鉦荃，邀請導演韋林拍攝「浪子回頭」故事的公益微電影「嘉義嘉益」，受網友歡迎。記者魯永明／翻攝
嘉義縣朴子市市民代表邱鉦荃，邀請導演韋林拍攝「浪子回頭」故事的公益微電影「嘉義嘉益」，受網友歡迎。記者魯永明／翻攝
嘉義縣朴子市市民代表邱鉦荃，邀請導演韋林拍攝「浪子回頭」故事的公益微電影「嘉義嘉益」，有在地多位素人演員，濃濃草根人情味，受網友歡迎。記者魯永明／翻攝
嘉義縣朴子市市民代表邱鉦荃，邀請導演韋林拍攝「浪子回頭」故事的公益微電影「嘉義嘉益」，有在地多位素人演員，濃濃草根人情味，受網友歡迎。記者魯永明／翻攝

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