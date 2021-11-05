快訊

加碼券抽籤結果全出爐 連槓28次最悲慘號碼是他

台北熊好券終於抽籤 11幸運兒5張票券全中現賺3000

台南西拉雅文化節暨族群音樂會 13日登場傳唱

中央社 / 台南5日電

台南市西拉雅文化節今年邁入第10年，台南市長黃偉哲今天宣布將在13日登場，有藝文展演、族群音樂會、美食市集及手作體驗等活動。他表示，歌曲傳唱有助於語言及文化傳承。

黃偉哲今天在台南市永華市政中心宣布，「原聲雅韻10年有原-Akusausalan西拉雅文化節暨族群音樂會」，將分別於13日、20日在新化林場及永華市政中心西拉雅廣場登場，屆時有西拉雅族及原住民族藝文展演、延伸札哈木音樂季概念的族群音樂會，特色文化及美食市集、手作體驗等活動。

黃偉哲指出，民族或族群的繁衍，語言文化是很重要的，學習語言最多方式是靠歌曲傳唱，如同很多人學英文，先從唱英文歌開始，英文歌唱熟了，才開始了解歌曲中單字及意義；英文如此，漢文和原住民語也是一樣。

黃偉哲表示，西拉雅族僅在台南獲得原住民族認可，中央還在努力中，在西拉雅族的正名，文化傳承及語言推廣，都會有加分效果。

台南市政府發布新聞稿指出，今年是西拉雅文化節舉辦10週年，活動主題「Akusausalan」在西拉雅族語中有「分享」意涵；文化節活動將展現原住民族群語言傳承、樂舞文化、手作工藝等成果。

市府規劃，「原聲雅韻10年有原-Akusausalan西拉雅文化節暨族群音樂會」，13日將在新化林場安排排灣族歌手民雄、泰雅族美聲男團「新光幫」等展演，周邊文化市集活動豐富多元。

另於20日在台南市永華市政中心西拉雅廣場，則以族群音樂會為主題，由以莉．高露、達卡鬧、高偉勛、茅草屋樂團、Onini西拉雅竹音樂團、大滿舞團等歌手及團體演出。

台南 音樂會 語言

延伸閱讀

3.5公里853個人孔蓋震出「蝴蝶袖」 台南市整平下地

蔡英文徵召六都市長提名人 黃偉哲：尊重中執會決議

影／南市校園首座天文遊戲場啟用 黃偉哲：再加碼

台南沒重大建設？謝龍介說他不得派系疼愛 黃偉哲反駁

相關新聞

入冬布袋往返澎湖客輪將停航半年 今年航運創新低

嘉義縣布袋商港與澎湖馬公往返客輪，上個月完成國慶連假最後一波航運，依往例入冬後因季節轉換，東北季風海上風浪大，不利航行，...

雲林農業亮點系列 (青農篇) 新興世代的務農智慧

人們對於未知的事物，就算躍躍欲試卻又害怕遭遇挫敗，遲遲不敢付諸行動。雲林縣素有台灣糧倉之稱，更有台灣農業大縣美譽，根據行...

台南環保局辦抽獎祭好康 iPhone 13等你拿！

台南市環保局鼓勵大眾節能減碳，今天起至11月21日舉辦「台南綠生活環保愛地球」線上抽獎活動，至環保局臉書專頁按讚、閱讀貼...

朴子市民代表花百萬拍公益微電影爆紅 行銷家鄉風光

嘉義縣朴子市市民代表邱鉦荃為行銷家鄉風光人情，邀請導演韋林拍攝「浪子回頭」故事的公益微電影「嘉義嘉益」，有在地多位素人演...

雲林溫馨家園 6童「過得很快樂」

雲林縣政府在北港鎮北辰國小成立住宿型溫馨家園，提供家庭無法照顧、單親或隔代教養小學生「轉學籍、不轉戶籍」就讀及住宿，費用...

嘉義山區良心市集 成果超預期

嘉義縣竹崎鄉頂笨仔地區居民多務農，種植四季豆、豌豆等作物，光華社區發展協會理事長劉佳縣在福德宮廟前廣場開設無人看管的「麵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。