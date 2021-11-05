台南西拉雅文化節暨族群音樂會 13日登場傳唱
台南市西拉雅文化節今年邁入第10年，台南市長黃偉哲今天宣布將在13日登場，有藝文展演、族群音樂會、美食市集及手作體驗等活動。他表示，歌曲傳唱有助於語言及文化傳承。
黃偉哲今天在台南市永華市政中心宣布，「原聲雅韻10年有原-Akusausalan西拉雅文化節暨族群音樂會」，將分別於13日、20日在新化林場及永華市政中心西拉雅廣場登場，屆時有西拉雅族及原住民族藝文展演、延伸札哈木音樂季概念的族群音樂會，特色文化及美食市集、手作體驗等活動。
黃偉哲指出，民族或族群的繁衍，語言文化是很重要的，學習語言最多方式是靠歌曲傳唱，如同很多人學英文，先從唱英文歌開始，英文歌唱熟了，才開始了解歌曲中單字及意義；英文如此，漢文和原住民語也是一樣。
黃偉哲表示，西拉雅族僅在台南獲得原住民族認可，中央還在努力中，在西拉雅族的正名，文化傳承及語言推廣，都會有加分效果。
台南市政府發布新聞稿指出，今年是西拉雅文化節舉辦10週年，活動主題「Akusausalan」在西拉雅族語中有「分享」意涵；文化節活動將展現原住民族群語言傳承、樂舞文化、手作工藝等成果。
市府規劃，「原聲雅韻10年有原-Akusausalan西拉雅文化節暨族群音樂會」，13日將在新化林場安排排灣族歌手民雄、泰雅族美聲男團「新光幫」等展演，周邊文化市集活動豐富多元。
另於20日在台南市永華市政中心西拉雅廣場，則以族群音樂會為主題，由以莉．高露、達卡鬧、高偉勛、茅草屋樂團、Onini西拉雅竹音樂團、大滿舞團等歌手及團體演出。
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