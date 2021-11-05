入冬布袋往返澎湖客輪將停航半年 今年航運創新低

嘉義縣布袋商港與澎湖馬公往返客輪，上個月完成國慶連假最後一波航運，依往例入冬後因季節轉換，東北季風海上風浪大，不利航行，從11月到明年4月停航半年，雖有五倍券振興觀光利多，但無法載客，台灣港務公司布袋管理處統計，今年受本土疫情衝擊，航運量創新低只有13萬2226人。

布袋管理處說，布袋商港進出港旅客2019年共計59萬158人次，去年受疫情影響，衰退到41萬9369人次，今年本土疫情爆發，三級警戒逾3個月，到10月底航運量，全年只有13萬2226人次，海上風浪增強，百麗公司原預定營運至上月月底，因風浪大停航。

五倍券領用後，本土疫情趨緩，旅遊觀光業及客輪業原期待布澎航繳，國慶連假迎來滿滿人潮，一連3天雙十連假，是今年航季最後一個假期，布袋管理處統計，3天進出港3784人次。

雖今年本土疫情航運創新低，但海上藍色公路旅遊夯！旅遊及客輪業看好疫情過後，離島、跳島旅遊觀光休閒榮景，且布袋商港擁有到澎湖航程最短優勢，108年百麗航運新加入全新現代化客輪「雲豹」、「藍鵲」；今年凱旋航運也新增新客輪。

港務公司推動轉型升級遊憩港區，積極招商，發包興建旅客服務中心，預計明年4月完工啟用，為吸引廠商及遊客，規畫免稅商品提貨中心，方便離島買免稅商品，返回布袋港提貨。