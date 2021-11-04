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強化災害應變能力 南科園區消防演練重裝出擊

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市消防局今下午與南科管理局在台灣康寧台南廠辦理複合災害應變演練，希望提升災害應變能力。記者謝進盛／翻攝
台南市消防局今下午與南科管理局在台灣康寧台南廠辦理複合災害應變演練，希望提升災害應變能力。記者謝進盛／翻攝

台南市政府消防局第四大隊今下午與南科管理局在台灣康寧台南廠辦理複合災害應變演練，希望經由紮實演練，提升災害應變能力。

演練內容假設發生強烈地震，廠商應變啟動自衛消防編組及化學物質洩漏應變、火災搶救及人命救援等演練，模擬廠區內因為地震導致鹽酸洩漏及液化石油氣洩漏起火後，人員疏散與搶救，共出動8車28人參與演練。

過程也利用高科技ICS救災指揮車進行指揮佈署，利用車上資通訊設備、救災指揮平板電腦及救災資輔助資訊系統，以科技救災指揮系統決策及管理，兼顧救災安全及效率。

環保署南區環境事故專業技術小組執行化學物質監測、區域管制及除汙等，假設因液化石油氣儲槽洩漏造成火災，佈署砲塔及大量水線對液化石油氣儲槽防護及滅火，配合熱顯像儀監測槽體變化及溫度，場面逼真。

消防局第四大隊大隊長陳博文表示，高科技廠房結構密閉廣大，又存放化學物質複雜，若發生意外事故對於搶救工作十分困難，平日紮實的演練以強化災害應變能力。

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