3.5公里853個人孔蓋震出「蝴蝶袖」 台南市整平下地

台南市議員郭鴻儀今天在市議會市政總質詢時表示，仁德區中正路二段3.5公里路段就有853個人孔蓋，成為道路無法平整主因。台南市長黃偉哲表示，將盡量把人孔蓋下地、整平。

郭鴻儀在質詢時播放服務團隊用機車實際測試騎在歸仁區、仁德區主要道路之一的市道182線（中山路）的影片並指出，測試結果每約200公尺就會有明顯不平整路面，若每天從關廟區通勤至市區來回20公里，將經歷100次震動路面，民眾恐怕都震出「蝴蝶袖」來了。

另外，郭鴻儀指出，服務團隊實地勘察仁德區中正路二段人孔蓋數量，全長約3.5公里路段共有大小人孔蓋853個，平均每4公尺就有1個，密集區域目視約15公尺內就高達6個，成為道路無法平整的要素之一，希望市府相關局處可以朝制度化與智慧化方向改進。

黃偉哲答詢時表示，人孔蓋未來能下地就下地，能移邊就移邊，會盡力整平。

台南市政府工務局發布新聞稿指出，民眾生活需要的電力、瓦斯、電訊、自來水、雨水下水道及汙水下水道等管線，都需維護管理，人口愈多或是新興發展區，人手孔蓋的數量就較多，仁德區就屬於重要人口發展區。

台南市工務局指出，台南市執行路平專案時要求，除必要的維生管線孔蓋外，其餘的人手孔都要配合下降高度，新鋪道路落實滾壓夯平，日後有纜線建設或維修需求時，再以新工法重啟被掩埋的人手孔蓋；目前未下地的人手孔蓋，將再邀集各管線單位重新檢討，如有孔蓋不平情形，會要求限期改善。

工務局指出，路面平整度提升策進作為還包括：提升施工機具性能，利用刨除機刨除後路面較為平順，鋪裝機提升道路鋪設平坦度；以新工法提升人手孔蓋，提升後平整度較高，也不會有傳統工法在日久後出現孔蓋周邊下陷問題。