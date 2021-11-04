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台灣觀鳥馬拉松報名踴躍 32隊競逐鳥蹤探訪嬌客

中央社 / 台南4日電

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2021台灣觀鳥馬拉松」大賽將於27日登場，報名隊伍已超過預計的30隊，還有在台外國鳥友組隊報名，管理處決定增為32隊參賽競逐鳥蹤、探訪度冬候鳥嬌客。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，「台灣觀鳥馬拉松」大賽從2012年舉辦至今，在國內外賞鳥人的心中已建立品牌知名度，是全台唯一比賽範圍跨越雲林、嘉義、台南3縣市，賞鳥環境從濱海到山區、24小時不間斷的尋鳥比賽活動。

雲嘉南管理處指出，今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，外國鳥友較難來台參加，但仍有在台外國鳥友組隊，報名已於10月31日截止，但因報名隊伍超過原先規劃的30隊，管理處考量滿足鳥友們的參賽願望，特別增加名額，預計將有32隊一起競逐鳥蹤。

雲嘉南管理處表示，32隊中有10隊是親子隊，父母親帶著孩子一同加入挑戰，除了可以創造親子間共同回憶，也可培養孩子的生態保護意識；東北季風已帶來大量候鳥，有成群的黑腹燕鷗、黑面琵鷺以及其他數不清的度冬候鳥，只要做好防疫措施，民眾可把握機會到雲嘉南地區探訪這些嬌客。

賞鳥 馬拉松

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