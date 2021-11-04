「不投錢也沒關係」嘉義山區推良心市集 成果是這樣

嘉義縣竹崎鄉頂笨仔聚落居民多務農，但因沒有店面只能以較低價格賣給中間商，光華社區發展協會理事長劉佳縣去年6月起，在福德宮廟前廣場開設無人看管「麵粉公路」良心市集，遊客依包裝上標示價格把錢投入箱中，成果比社區居民預期更理想。

頂笨仔部落居民種植四季豆、豌豆、菜頭等作物，但因山區地勢蜿蜒，無合適地點設店多選擇賣給中盤商，多數居民認為利潤太低，於是劉佳縣去年6月起在頂笨仔福德宮前廣場開設無人駐點「麵粉公路良心市集」，希望拓展農民通路。

良心市集平日3個攤位、假日5個攤位，上面擺放居民自己種的作物，用塑膠袋包起來並貼上標籤，消費者只需將錢投入桌上紙箱中，劉佳縣評估假日約有2千人左右至光華、奮起湖地區遊玩，其中約300人會繞到頂笨仔社區參觀，他估計每攤平均每天收益約2千元。

原本居民擔心賣不掉，但在劉佳縣鼓勵下，社區逐漸凝聚共識，不僅賣農作物，婆媽們也會將手作的草仔粿、黑糖塊、肉粽拿出來賣，不僅長輩積極投入，返鄉開咖啡廳的青年鄭琨義在居民熱情的感召下，三不五時載著機器到此煮咖啡給大家喝。

「遊客沒有投錢也沒關係」，但劉佳縣說，因為沒辦法找錢的關係，消費者大多直接投入大鈔，收穫的效果比預期好，居民也大多樂見其成，如果賣不出去再裝箱賣給通路，他也會號召更多居民投入市集中。

光華頂笨仔聚落緊鄰俗稱麵粉公路的159甲縣道，近年推動「五星三古」計畫，「三古」指土地公廟、苦練古樹和百年古厝；「五星」指白面鼯鼠、螢火蟲、螢光菇、鯝魚和星星，因緊鄰奮起湖、阿里山，每逢假日遊客如織。