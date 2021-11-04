快訊

下班尖峰時間！貨車追撞遊覽車 關渡大橋車流一度回堵

台大教授賀德芬為查「蔡英文論文」告上教育部 判決結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「不投錢也沒關係」嘉義山區推良心市集 成果是這樣

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉光華社區發展協會理事長劉佳縣去年6月推動「麵粉公路良心市集」獲得地區居民不錯回響，他說會再號召更多鄉親投入。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉光華社區發展協會理事長劉佳縣去年6月推動「麵粉公路良心市集」獲得地區居民不錯回響，他說會再號召更多鄉親投入。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣竹崎鄉頂笨仔聚落居民多務農，但因沒有店面只能以較低價格賣給中間商，光華社區發展協會理事長劉佳縣去年6月起，在福德宮廟前廣場開設無人看管「麵粉公路」良心市集，遊客依包裝上標示價格把錢投入箱中，成果比社區居民預期更理想。

頂笨仔部落居民種植四季豆、豌豆、菜頭等作物，但因山區地勢蜿蜒，無合適地點設店多選擇賣給中盤商，多數居民認為利潤太低，於是劉佳縣去年6月起在頂笨仔福德宮前廣場開設無人駐點「麵粉公路良心市集」，希望拓展農民通路。

良心市集平日3個攤位、假日5個攤位，上面擺放居民自己種的作物，用塑膠袋包起來並貼上標籤，消費者只需將錢投入桌上紙箱中，劉佳縣評估假日約有2千人左右至光華、奮起湖地區遊玩，其中約300人會繞到頂笨仔社區參觀，他估計每攤平均每天收益約2千元。

原本居民擔心賣不掉，但在劉佳縣鼓勵下，社區逐漸凝聚共識，不僅賣農作物，婆媽們也會將手作的草仔粿、黑糖塊、肉粽拿出來賣，不僅長輩積極投入，返鄉開咖啡廳的青年鄭琨義在居民熱情的感召下，三不五時載著機器到此煮咖啡給大家喝。

「遊客沒有投錢也沒關係」，但劉佳縣說，因為沒辦法找錢的關係，消費者大多直接投入大鈔，收穫的效果比預期好，居民也大多樂見其成，如果賣不出去再裝箱賣給通路，他也會號召更多居民投入市集中。

光華頂笨仔聚落緊鄰俗稱麵粉公路的159甲縣道，近年推動「五星三古」計畫，「三古」指土地公廟、苦練古樹和百年古厝；「五星」指白面鼯鼠、螢火蟲、螢光菇、鯝魚和星星，因緊鄰奮起湖、阿里山，每逢假日遊客如織。

嘉義縣竹崎鄉光華社區發展協會理事長劉佳縣在福德宮前廣場設立「麵粉公路良心市集」，獲得地區居民不錯回響，居民不僅賣農作物，也會將自製肉粽、黑糖塊拿出來賣。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉光華社區發展協會理事長劉佳縣在福德宮前廣場設立「麵粉公路良心市集」，獲得地區居民不錯回響，居民不僅賣農作物，也會將自製肉粽、黑糖塊拿出來賣。記者莊祖銘／攝影
麵粉公路良心市集平日3個攤位、假日5個攤位，上面擺放居民自己種的作物，用塑膠袋包起來並貼上標籤，消費者只需將錢投入桌上紙箱中。記者莊祖銘／攝影
麵粉公路良心市集平日3個攤位、假日5個攤位，上面擺放居民自己種的作物，用塑膠袋包起來並貼上標籤，消費者只需將錢投入桌上紙箱中。記者莊祖銘／攝影

延伸閱讀

普悠瑪號駛經嘉義「台灣島」 相輝映交織絕美畫面

下周恐有冷氣團報到最冷時間曝 這天合歡山有望降初雪

影／18歲男見家裡附近賽鴿因霧迷航 獵捕1隻秒遭逮

嘉義「極光」哈密瓜行銷成功熱銷 已有山寨瓜魚目混珠

相關新聞

「不投錢也沒關係」嘉義山區推良心市集 成果是這樣

嘉義縣竹崎鄉頂笨仔聚落居民多務農，但因沒有店面只能以較低價格賣給中間商，光華社區發展協會理事長劉佳縣去年6月起，在福德宮...

聯外交通大不便 雲縣府投千萬修補水林交通要道

雲林縣水林鄉因為沒有鐵路與快速道路經過，離國道又遠，聯外交通極為不便，鄉鎮村里間要道僅有公路可走，因此縣府規畫雲156線...

房屋設客梯要課稅 議員籲中市比照桃丶雲造福老人家

台中市議員陳清龍今在市議會財政經濟委員會業務質詢表示，一樣是裝電梯，但貨梯免課稅，客梯卻要課稅，很不合理。高齡化社會電梯...

雲林溫馨家園啟用2個月 6童生活獲全面照顧

雲林縣政府2個多月前在北港鎮北辰國小成立首家住宿型溫馨家園，提供家庭無法照顧、單親或隔代教養小學生「轉學籍、不轉戶籍」就...

台南國父銅像去處再起爭議 原訂12日移往公園暫緩

台南市市中心的湯德章紀念公園內的國父銅像，2014年遭人扯倒，經過整修，市府原本計畫11月12日國父誕辰紀念日時，移往台...

嘉市3地下停車場總經費破10億 拚本月招標

嘉義市政府欲開闢崇文國小、嘉北國小、義昌公園3處地下停車場，前年底前瞻計畫核定總經費8億1369萬多元，不敵營建物價上漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。