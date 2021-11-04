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聯外交通大不便 雲縣府投千萬修補水林交通要道

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣水林鄉因沒有鐵路與快速道路經過，離國道又遠，聯外交通極為不便，鄉鎮村里間要道僅有公路可走，縣府規畫雲156線道改善工程，預計本月底完工。記者陳苡葳／攝影
雲林縣水林鄉因沒有鐵路與快速道路經過，離國道又遠，聯外交通極為不便，鄉鎮村里間要道僅有公路可走，縣府規畫雲156線道改善工程，預計本月底完工。記者陳苡葳／攝影

雲林縣水林鄉因為沒有鐵路與快速道路經過，離國道又遠，聯外交通極為不便，鄉鎮村里間要道僅有公路可走，因此縣府規畫雲156線鄉道改善工程，投入上千萬施作改善工程，上月開始施工，預計本月底完工；而地方期待多時的78乙線仍卡關在可行性評估，縣長張麗善質疑中央「以拖待變」，對鄉親而言「期待總是落空」。

張麗善說，水林鄉等鄰近鄉鎮多倚靠公路作為聯外交通要道，周末交通量比平常更大，致行車安全性不佳，縣府針對雲156施作長度1.9公里瀝青混凝土路面，並繪製1.2公里標線，改善約1.6公里綠帶，調平6處孔蓋、另下地44處，總經費1386萬元，工期60日曆天，本月29日前會完工。

然而，地方鄉親更期待討論15年的台78線快速道路支線能早日進行，張麗善表示，目前快道獨缺水林、北港等鄉鎮，縣府很希望中央能盡快確定該案，至於此舉是不是拖延戰術？張麗善說，「沒辦法立即確定、配合，對地方來講就是期待落空。」

工務處長汪令堯說，縣府規畫甲案以北港溪沿線做78高架，及乙案以台19線高架等2案併陳中央，縣府評估優缺點後，認為走北港溪沿岸對地方較有發展，而中央傾向走台19高架，因此補助縣府400萬元重做一次可行性評估，預計明年3月重評報告出爐，完成後2案再併成中央決定。

雲156線道改善工程投入1386萬經費，重鋪路面瀝青混凝土、繪製標線、綠帶改善及調平、下地孔蓋。記者陳苡葳／攝影
雲156線道改善工程投入1386萬經費，重鋪路面瀝青混凝土、繪製標線、綠帶改善及調平、下地孔蓋。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左三）今天到雲156線道現勘，並聽取地方鄉親意見。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左三）今天到雲156線道現勘，並聽取地方鄉親意見。記者陳苡葳／攝影

張麗善

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