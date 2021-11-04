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房屋設客梯要課稅 議員籲中市比照桃丶雲造福老人家

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳清龍要求市府研議，客梯一律免課稅。圖/陳清龍提供
台中市議員陳清龍要求市府研議，客梯一律免課稅。圖/陳清龍提供

台中市議員陳清龍今在市議會財政經濟委員會業務質詢表示，一樣是裝電梯，但貨梯免課稅，客梯卻要課稅，很不合理。高齡化社會電梯已成新建住宅的必備設施，桃園雲林一律免稅，他要求地方稅務局檢討，研議客梯能否全面免稅。

地方稅務局長沈政安表示，依房屋稅條例，電梯稅務須經活動產權價務委員會決定，會議每3年召開一次，下次召開時間為民國2023年，地方稅務局會蒐集資料積極處理，送委員會研議。

陳清龍指出，依目前「房屋稅條例」規定，房屋稅以附著土地的各種房屋丶有關增加房屋使用價值的建築物等，作為課徵對象。電梯屬於能增加房屋使用價值的設備，應按其載客人數、停階數、電梯速度等，核算房屋現值，並依房屋主建物的實際使用情形，課徵房屋稅。

但房屋附設電梯的用途，供運送產品使用，而非為增加房屋的使用價值，則稽徵機關會將該部電梯視為一般機器設備，准予免併入課徵房屋稅。

陳清龍說，電梯能增加房屋價值，因此得以課稅。但同樣都是電梯，貨梯可以免稅；客梯卻要課稅，極不合理。況且，目前在5門以下客梯已免稅，應推動全面免稅。

陳清龍說，「電梯」對老年人或行動不便者而言，是交通工具的延伸，更是生活必需的設備。像桃園市、雲林縣皆已將客梯全面免課徵房屋稅；台中市為全國第二大城市，更應朝「高齡友善城市」邁進，迎合時代所需，「客梯全面免稅」，造福市民。

電梯 桃園 雲林

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