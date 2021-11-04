雲林溫馨家園啟用2個月 6童生活獲全面照顧

雲林縣政府2個多月前在北港鎮北辰國小成立首家住宿型溫馨家園，提供家庭無法照顧、單親或隔代教養小學生「轉學籍、不轉戶籍」就讀並定居宿舍，生活起居和費用全由縣府包辦，目前有6名學童入住，縣長張麗善到家園關懷訪視，也送一句話「天下無難事，只怕有心人」勉勵學童奮發向上，認真課業、自我肯定，未來有所成就能貢獻自己，服務社會。

縣府教育處今年陸續盤點閒置校舍或教室，規畫整建仍能再利用的軟體設施，經活化後得以發揮二次效益；北辰國小溫馨家園投入450萬元建置，設有男、女生4間宿舍，可容納80人，免費供應餐飲及課後輔導，學雜費、生活等相關費用全免，另每人每月有1500元零用錢。

張麗善說，首家溫馨家園擇定在北港落成，以北辰國小為中心點，透過串接北港國中、建國國中，北港高中、北港農工等周邊各級學校，讓孩子能一路就近就地平穩升學，安心生活。

張麗善表示，縣府每年編列490萬經費，聘請主任管理員、舍監、輔導老師及社工各1名，夜間另聘1名課輔老師陪同學童複習功課，並督促學習狀況。而家園也有設立基金專戶，供社會各界愛心捐款或資源，所有資源都將挹注學童生活。

家園目前照顧4名女童、2名男童，大家一見到「縣長阿姨」來到，紛紛湧上擁抱，直呼「阿姨來看我們，真的好開心！」張麗善也致贈每位學童1份愛的大禮包，包括象徵被溫馨家園呵護在懷裡的保溫袋，祝願平安順利的保溫瓶，及鼓勵大家養成運動習慣的運動毛巾等。