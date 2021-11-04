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台南湯德章故居文資審議 待修法後可望重啟

中央社 / 台南4日電

文史團體成功搶救的台南市二二八事件受難者湯德章故居，經審議未具文資身分，台南市文化資產管理處今天表示，若中央修法，可望重新啟動審議程序。

台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會，今年2月審議中西區湯德章故居文資身分。審議會認為，湯德章故居是一棟2層樓現代建築，其中起居空間配置類似近代日式住宅的格局，但這座建物歷經大幅度增改建，未見特殊建築技術與裝飾手法，不具呈現古蹟或歷史建築各項登錄基準的建築特色。

審議會最終決議湯德章故居不指定為古蹟或登錄為歷史建築；因湯德章故居未列歷史建築，也無法具有紀念建築的身分。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，市府今年3月12日主動發函向中央建議評估修法可能性，中央文資局也已啟動修法；市府期盼凝聚修法共識，未來登錄基準獲討論修正後，就有機會重啟湯德章故居審議程序。

至於原置於湯德章紀念公園的孫文銅像，台南市文化資產審議會決議同意將孫文銅像移往台南公園的兒童科學館旁平台空間。

文資處表示，無論在台灣或台南，湯德章和孫文的人物重要性和歷史意義，絕對無庸置疑，兩者都在台南市民生活空間記憶中留下痕跡，並因不同價值觀訴求與展演，在現今延續不同的象徵意義，也讓台南呈現不同文化共融場景，訴說台南獨有的尊重包容精神。

歷史建築 台南 文化資產

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