台南國父銅像去處再起爭議 原訂12日移往公園暫緩

台南市市中心的湯德章紀念公園內的國父銅像，2014年遭人扯倒，經過整修，市府原本計畫11月12日國父誕辰紀念日時，移往台南公園，消息傳出卻遭到抗議，成大台文系教授蔣為文甚至表示要帶隊前往抗議，連綠營議員今天都舉辦記者會抗議銅像可以回歸，但湯德章的故居卻至今未能登錄為歷史建築，各方雜音四起，市府文化資產管理處今天表示，銅像移往台南公園是經過古蹟委員會審議，市府只是配合辦理，目前暫緩設置。至於湯德章故居是否納為歷建，仍待中央修法。

原本設立在湯德章公園內的國父銅像，2014年遭到公投護台灣聯盟召集人蔡丁貴帶隊與台灣獨立建國大旗隊，以繩索將其扯倒後，因為極具政治象徵，後續歸屬困難重重。

文資處表示，湯德章故居及孫文銅像設置事宜，都經古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會依法審議。其中故居在今年初審議中，決議不指定不登錄為紀念建築，主要原因為依現行文資法規定，要登錄為「紀念建築」，必須先符合「歷史建築」的登錄基準；市府之後發函向中央建議評估修法可能性，中央文資局亦已啟動修法。未來登錄基準獲討論修正後，即有機會針對「湯德章故居」重新啟動審議程序。

而銅像部分，之前有議員提案將銅像放回湯德章紀念公園或尋找適當地點放置，之後議會又函文提案將銅像安置於台南公園。經文化資產審議會進審議，認為當初銅像本來就是要放在台南公園內，而在今年初決議將銅像設置於兒童科學館旁平台空間。

文資處表示，湯德章或孫文有其人物的重要性和歷史意義，1965年市議會提議紀念孫文設立銅像，經市府評估、邀請藝術家雕塑銅像置於民生綠園（原大正公園）；1998年則為表彰湯德章律師對人權的奉獻，將民生綠園改名為「湯德章紀念公園」，並設立半身像紀念。兩者皆在台南市民的生活空間記憶中，留下痕跡，並因不同價值觀之訴求與展演下，在現今延續其不同的象徵意義。