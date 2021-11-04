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西港刈香復辦平安遶境 12月底登場

中央社 / 台南4日電

每3年舉辦1次的國家重要民俗「西港刈香」今年受疫情影響簡化舉辦，原定的遶境活動也暫停，但近日疫情趨緩，主辦單位西港慶安宮今天表示，計畫於12月底復辦遶境，已展開籌備。

西港慶安宮原定於今年5月舉辦辛丑香科刈香活動，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，相關活動經延期、調整，最後僅簡單舉辦相關科儀活動，平安遶境活動暫停，並於8月4日完成送王、燒王船

西港慶安宮總幹事方一峰今天接受中央社記者電話訪問時表示，「西港刈香」活動至今有237年歷史，因許多信眾表達這次的「香」典沒有完成，慶安宮為延續西港香科不中斷，因此決定復辦3天平安遶境。

方一峰說，慶安宮管理委員會和辛丑香科建醮香科會昨天發文給相關宮廟，有意參加遶境者於11月8日前報名，報名截止後再通知開會決定遶境日期、參加的神轎，並擬具遶境計畫、防疫計畫提報到台南市民政局審查。

他說，目前預定於12月23日請媽祖，12月24日到26日進行3天遶境，但原本許多參與香科活動的文、武陣頭已經「謝館」，可能要等到下次香科活動再參加，預計遶境活動規模會較以往縮小。

遶境 疫情 燒王船

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