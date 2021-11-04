嘉市3地下停車場總經費破10億 拚本月招標

嘉義市政府欲開闢崇文國小、嘉北國小、義昌公園3處地下停車場，前年底前瞻計畫核定總經費8億1369萬多元，不敵營建物價上漲，增加過1次預算仍累計8次流標，市府將再次追加1億3000多萬，編入明年預算，總計破10億，嘉北、義昌案已公告招標、本月底將開標，崇文案近期也會上網公告。

市議員戴寧今質詢，問市府交通處長鄭君健對招標發包有沒有把握？鄭強調，沒辦法承諾，但拖愈久物價變動因素愈大，會盡快發包。議員陳家平說，前年至今確實物價指數飆高，市府也有精算過，並無寬列預算，他能接受，會支持預算。

市府交通處今在議會工作報告指出，3處停車場都將有地下2層，崇文國小規畫257個車位、嘉北國小218個、義昌公園146個，尤其特別著重自然採光、通風的設計；崇文、嘉北的還設計具遮陽遮雨功能，像「得來速」接送車道與等候空間，會改善上下學交通，以及周邊停車位不足問題。

交通處表示，物價急漲導致工程多次流標，已是全台災情，各縣市都面臨同樣問題，原本3個停車場總經費8億1369萬多元，去年底起經過3次流標，今年上半年首次追加預算8700萬，但短時間大宗物料成本、工資揚升，鋼筋近2年總漲幅42.5%最劇烈，核算後認為須再增1億3000多萬，增加部分編入明年預算。

交通處指出，目前崇文國小地下停車場總經費4億4000萬、嘉北國小3億5177萬多元、義昌公園2億3500萬多元，總經費分年編列；嘉北、義昌案本月3日已上網公告，預定本月30日開標，崇文則近期上網公告；若招標順利，預計最快年底可開工、2024年3月完工。