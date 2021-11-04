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500元入股！台南農改場與3農友推出「胡麻田股東認養」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
西港區胡麻農謝昌助。圖／台南區農改場提供
西港區胡麻農謝昌助。圖／台南區農改場提供

讓消費者更深入認識國產胡麻，台南區農業改良場輔導農民以安全栽培管理方式生產優質國產胡麻，且依產銷履歷驗證作業規定落實田間管理紀錄，今年與善化、安定及西港3大產區農民合作，邀請民眾入股認養胡麻田，並在12月4日、11日及12日分別善化、安定、西港胡麻田區辦理「產銷履歷胡麻田股東認養活動」，讓民眾體驗胡麻生產過程，共同支持產銷履歷胡麻。

「產銷履歷胡麻田股東認養活動」主要由臺南區農業改良場及財團法人農業科技研究院合作辦理，邀集農糧署南區分署及臺南市西港區農會、善化區農會、安定區農會等三個主要胡麻產區農會共同辦理。規畫出3個田區提供股東認購，該3個田區都將依產銷履歷申請作業規定進行胡麻田間栽培管理，並預計於今年度申請產銷履歷驗證，共有60個認股單位，每股股金為500元，每位股東可於活動當日參加田間體驗活動開放由民眾認股。

認養活動11月4日當天開放線上認股，並於12月4日、11日及12日辦理股東會，民眾可在線上選擇欲參加的場次進行認股，詳細認股方及股東權益請參考「南曬胡麻香」活動專頁；場次如下：善化區12月4日（六）上午，共計20股，安定區12月11日（六）上午，共計20股，西港區12月12日(日)上午，共計20股。

目前每年國產胡麻生產面積約2000公頃，每年產量約2000公噸，其中有約8成以上集中在台南市。為讓消費者認同並共同支持農民生產產銷履歷胡麻，辦理國產胡麻推廣系列活動，農改場請民眾加入「股東會」並到認股的田間體驗胡麻生產過程及打麻DIY等，體驗胡麻生產過程粒粒皆辛苦，進而支持購買國產優質胡麻。

參與的3位農友為安定區胡麻產銷班長楊仗池，楊班長從年輕時開始種植胡麻超過30年 ，配合農會契作申請產銷履歷胡麻驗證，是第一年剛要申請的新老手。楊班長還有浪漫的一面，騎著馬卡龍藍色的偉士牌機車巡田，是班長最近想一圓自己年輕夢買的。

善化蘇昭憲是本次股東認養活動最年輕的農民，去年已申請通過胡麻產銷履歷驗證，今年除了約1.8公頃胡麻申請產銷履歷之外，還有其他約0.8公頃胡麻田區是申請友善驗證。蘇昭憲說，他剛進入農業沒多久，目的就是想先把功夫練好，核心的理念是少肥少農藥友善栽培。

西港區謝昌助從小就跟著父親協助田間工作，投入胡麻栽植約3至4年，今年是申請胡麻田區產銷履歷驗證的第一年，但早已習慣在用藥或灌溉施肥做記錄，筆記本上秘密麻麻寫著每一個田間作業記錄，他認為這是學習、改善並提升產量最好的方式，所以當他知道申請產銷履歷驗證方式和自己平常作業習慣都一致時，今年決定來試試看。

台南農改場推薦的3位農友都很認真地在務農上，鼓勵大家踴躍認養，支持國產胡麻，農友種得用心，消費者吃得也安心。

善化區胡麻農蘇昭憲。圖／台南區農改場提供
善化區胡麻農蘇昭憲。圖／台南區農改場提供
安定區產銷班班長楊仗池。圖／台南區農改場提供
安定區產銷班班長楊仗池。圖／台南區農改場提供
台南農改場「胡麻田股東認養」活動將帶股東到田間認識國產胡麻，並有機會體驗打麻。圖／台南區農改場提供
台南農改場「胡麻田股東認養」活動將帶股東到田間認識國產胡麻，並有機會體驗打麻。圖／台南區農改場提供

履歷 認養 農會

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