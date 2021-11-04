南市麻豆清潔隊拿雙獎 環境營造的模範單位

環保署重視清潔隊員的作業環境與安全，今年首度舉辦清潔隊環保設施及作業環境評比，台南市麻豆區清潔隊用心營造區隊環境，除植栽、彩繪並以太陽能發電，分獲縣市環保局、鄉鎮市區清潔隊優等獎。

市長黃偉哲表示，清潔隊員的工作需長時間與廢棄物為伍，營造好的工作環境更顯重要，因此持續更新機具設備、重視隊員作業安全、爭取福利，獲獎是肯定但也肩負更多期許。

麻豆區隊除做好本身環境維護職責外，也致力綠美化，除以腐植土復育掩埋場並設圍籬植栽綠化、廁所內外綠化、彩繪，更在掩埋場及辦公室上方設太陽能板，既發電又減碳排。也運用焚化再生粒料建造資源回收貯存場，各類回收物均有各自的貯存格，讓環境井然有序。