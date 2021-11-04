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影／南市校園首座天文遊戲場啟用 黃偉哲：再加碼

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區復興國小遊戲場以天文為主題，今天啟用。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區復興國小遊戲場以天文為主題，今天啟用。記者鄭惠仁／攝影

台南市上學年度獲教育部補助1億5千多萬元，在141所學校新建兒童遊戲場，部分學校已陸續完成，東區復興國小的遊戲場是首座以天文校本課程為主題的共融遊戲場，今天啟用，市長黃偉哲看到學生那麼多且喜歡，覺得遊戲場不夠用，認為應該加碼，師生聽了都很興奮。

台南市教育局表示，為打造兼具安全、多元及友善的遊戲場，除教育部專案補助經費外，市府也加碼7百多萬在東區復興、安南區安慶、善化區大成、中西區協進、新營區新進及永康區大橋國小建置具共融精神的遊戲場，其中首座以天文校本課程為主題的共融遊戲場，總經費300萬元，其中教育部補助190萬元，南市110萬元。

復興國小以學校天文課程為主題，教育局長鄭新輝表示，在規畫設計時邀請專家、社區及家長團體參與討論，以有限的經費，打造大型科技太空船溜滑梯、星球圓形高低攀爬架、無重力旋轉杯、飛碟大轉盤、黑洞彈跳床等遊戲設施，輔以星雲、流星、火箭、星環等天文巧思的無縫式地墊，學生彷彿乘坐太空船，置身浩瀚無垠的外太空，探索宇宙洪荒。

校長陳茂盛說，為符合共融遊戲場「For All」的精神，遊戲場除採無縫式地墊，讓身障學生暢行無阻外，也有無重力旋轉杯、飛碟大轉盤、銀河天梯及黑洞彈跳床、鳥巢鞦韆等設施，刺激孩童發展不同能力，在遊戲過程中達到人與人、人與物、人與境融合的精神。

學生盧羿璇最喜歡飛碟大轉盤，「同學一邊推一邊旋轉，感覺好刺激」；陳奕琦說，每個都很好玩，謝博丞則最喜歡彈跳床，「跳起來有如漂浮在宇宙間。」

台南市東區復興國小遊戲場以天文為主題，今天啟用，學生快樂玩。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區復興國小遊戲場以天文為主題，今天啟用，學生快樂玩。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區復興國小遊戲場以天文為主題，今天啟用，學生快樂玩，記者鄭惠仁／攝影
台南市東區復興國小遊戲場以天文為主題，今天啟用，學生快樂玩，記者鄭惠仁／攝影

教育部 太空 黑洞

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