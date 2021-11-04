滿足用路需求 南市學甲新生路、南1-1路平提前完工

台南市政府工務局上月投入約468萬元，進行學甲區新生路(中正路以東)及南1-1線道路改善約1500公尺，工程已在上月底提前完工。

工務局表示，學甲區南1-1線連接市道171線，是通往北門重要連絡道路；新生路則為學甲區內熱點區域，沿途有全聯購物中心，當地居民來往購物頻繁；因往來車流量大，且經日久常年輾壓導致路面龜裂、凹凸不平，均亟需改善。

配合溪北地方觀光發展，工務局將學甲區新生路(中正路以東)及南1-1線納入今年路平專案辦理改善，工程總經費約468萬元，改善長度約1500公尺，平均寬度約10公尺，工程1上月21日開工，10月31日提前完工。