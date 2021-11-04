現代稻草人染髮又燙髮 嘉縣稻農創意有才卻先嚇到人

「這是假人嗎？要嚇誰？」嘉義縣鹿草鄉重寮村一處稻田，近日冒出一顆「假人頭」，讓路過民眾嚇一跳，近看原來是模特兒的頭，麻雀等野鳥照樣飛來飛去，有人笑說「沒嚇到鳥，先嚇到人！」但嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺讚賞說，「農民友善的驅鳥方式，很棒的農夫。」

陳建樺說，現代稻草人時髦染髮又燙髮，還比古代稻草人更嚇人！只是不知道鳥會不會怕？可能鳥不怕會先嚇到人。嘉義縣二期水稻進入收割期，水稻結穗吸引麻雀等野鳥覓食，農民趕鳥方法五花八門，面對麻雀、斑鳩等啄食鳥害，人鳥大戰再度上演。

農民為驅鳥用盡各種方法，從稻草人、掛CD片、插旗幟、放沖天砲、掛老鷹風箏，甚至用毒鳥掛鳥屍激烈手段，但防治效果卻有限，架捕鳥網讓部分保育鳥誤入陷阱死亡，引起保育人士抨擊。

農民無奈說，鳥兒太聰明，老把戲玩久了得換驅鳥方式，在稻作上空罩薄網，絲線隱密，還有特殊設計網袋，鳥不注意飛入其中難掙脫，越掙扎鳥網就越纏越緊，他們架鳥網不是捕鳥，只為防止鳥兒吃掉辛苦收成，建議政府補助驅鳥除鳥害。

陳建樺說，用防鳥網才不會傷及無辜鳥類，但農民大多用捕鳥網，最常見到保育類「彩鷸」、「紅尾伯勞」受害，連抓蟲鷺科、燕子也誤入陷阱，依野生動物保育法，不得架網具獵捕野生動物，違反處6 萬元以上30萬元以下罰款；縣府農業處說，農民大多為防鳥架網，並非獵捕，難定罪，只有加強宣導農民勿用捕鳥網。