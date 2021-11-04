火金姑護老！警察起早趕晚「攔」長輩安裝腳踏車警示器

為守護銀髮族騎乘自行車交通安全，台南市警察局新化分局舉辦「火金姑進階版-風火輪行動」，主動幫助年長者自行車裝設後置警示燈及輪胎警示燈，讓年長者騎自行車在馬路上能行的安全，避免年長者騎乘自行車在清晨、夜間或視線昏暗路段因視線不良而發生交通意外。

新化警分局由轄區各分駐所、派出所員警利用清晨或夜間勤務時間，前往年長者較易出入地點及昏暗路段如新化體育公園、各廟宇及學校周邊)，主動幫騎乘自行車年長民眾在車後方及車輪加裝警示燈，讓年長者在清晨運動或夜間騎乘自行車時，增加行的能見度，進而確保行車安全。

新化分局預計在新化區、山上區及左鎮區主動幫助年長者自行車加裝600組警示車燈及車輪燈，讓年長者騎自行車外出時皆能增加能見度，出入都平安。

員警在清晨及夜間昏暗處攔停騎乘自行車的年長者，剛開始這些年長者都一頭霧水紛紛表示自己沒有違規為何遭到警察攔停，直到員警說明為保護騎乘自行車安全，主動幫年長者自行車裝設警示燈後，年長者發現騎乘自行時，裝設在車輪胎的警示燈亮度猶如踏在風火輪一樣，能提高自行車在夜間能見度，才知道警察的用心及貼心。