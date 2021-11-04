火神不再流淚！他投身消防15年 獲頒模範公務員

嘉義之光！嘉義縣消防局民雄分隊員高健豪投身消防15年，曾經歷多起救災救護，也讓他從今年行政院模範公務人員名單中脫穎而出，如今身為人父，他希望盡自己最大努力拯救每個希望，畢竟「消防隊救的不是一個人，而是一個家庭。」

高健豪投身消防15年，面對過數次大型火災、重大車禍、房屋倒塌、山難救助、水域救溺、到院前救護勤務，也曾參與八八風災、0206地震、南亞大火等災害，發揮消防專業於基層、救人無數。

嘉義縣消防局指出，2018年1月22日清晨，嘉義縣大林往民雄台一線上知名店家起火，建築物一樓正面濃煙冒出，二樓住有五位民眾受困，高健豪與同仁深入火場控制火勢延燒，救出五位民眾。

2019年1月27日及2月3日農曆過年前夕接連兩起深夜國道連環車禍，各有10名及5名輕重傷者，高健豪到達現場快速確認傷亡情形，第一時間給予急救，現場調度資源適時妥善運用，使嚴重車禍事故能在短時間內得到合宜處置，將傷病患傷害降到最低。

高健豪說，獲獎感到意外，他自認「很基層」，此次肯定，是給外勤人員很大的鼓舞、提升士氣。「為何想當消防員」，他說，小時候曾目睹鄰居火災，消防員勇猛救災畫面讓他印象深刻，幫助別人也是件快樂的事。

「模範公務員不是個人功勞，須仰賴團隊合作才能完成每一項任務」，如今高健豪已婚、育有2子，他說，從事消防這份工作是使命感，每當119電話響起時，代表著有民眾需要消防員伸出援手前往救援。