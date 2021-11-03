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全國唯一消防員 高健豪獲行政院模範公務人員

中央社 / 嘉義縣3日電
110年行政院模範公務人員名單日前揭曉，服務於嘉義縣消防局民雄分隊的隊員高健豪獲選，12月將公開接受表揚，他也是全國消防人員中唯一入選者。圖／嘉義縣消防局提供
110年行政院模範公務人員名單日前揭曉，服務於嘉義縣消防局民雄分隊的隊員高健豪獲選，12月將公開接受表揚，他也是全國消防人員中唯一入選者。圖／嘉義縣消防局提供

110年行政院模範公務人員名單日前公布，今年全國消防人員中只有一名獲選行政院模範公務人員，是在嘉義縣消防局服務的高健豪，近年經他急救恢復生命徵象患者達9人次。

嘉義縣消防局今天發布新聞稿表示，民雄分隊隊員高健豪繼今年獲得嘉義縣模範公務人員，再度獲得行政院模範公務人員，是今年唯一獲得行政院模範公務人員的消防人員。

高健豪接受媒體聯訪表示，得獎是對於他與嘉義縣消防局、縣政府莫大的肯定，消防勤務的完成不是一個人的工作，必須有賴團隊合作才能完成每一任務，感謝家人的支持，也感謝所屬消防團隊，讓他出入災害現場時，無後顧之憂。

呂清海告訴記者，高健豪投身消防15年，面對過數次大型火災、重大車禍、房屋倒塌、山難救助、水域救溺，亦參與過八八風災、南亞大火等災害救難，發揮消防專業救人無數。

呂清海表示，近幾年到院前無呼吸無脈搏救護勤務中，經高健豪施予急救恢復生命徵象患者已達9人次，他卓越表現，也是團隊間相互合作的成果，此次獲得行政院肯定，實屬嘉義縣之光。

行政院 嘉義 患者 火災

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