2021亞太管樂節13日台南登場 台灣管樂作主軸

台南市長黃偉哲今天宣布，「2021亞太管樂節」將於13日登場，直到12月26日閉幕，每週末在新營文化中心、台江文化中心、孔廟文化園區等地展演精彩管樂。

黃偉哲表示，期待亞太管樂節在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後時期療癒大眾的心，不只彰顯台南作為音樂之都、藝術之都、文化之都外，也希望亞太管樂節在各地開花結果，撒下音樂種子，且隨著國內疫情逐漸解封、降級，讓音樂饗宴再次進入生活。

亞太管樂協會理事長林慶俊表示，亞太管樂節原訂去年7月舉辦，卻因疫情肆虐全球而延期，台灣積極防疫，讓亞太管樂節11月在台南登場，2021亞太管樂節是今年亞洲最大的管樂活動。

開幕音樂會由台南市管樂團及台南應用科技大學音樂系交響管樂團共同領銜開場，邀請郭聯昌擔任客席指揮，徐家駒、楊蕙祺、蔡怡文等客席獨奏家共同演出。演出曲目由黃思瑜、梁婉筠、彭靖、陳畊宇等知名作曲家，以府城風情與特色作為發想，譜「府城音畫」、「河洛三韵」等新曲。

台南市政府文化局新聞稿指出，亞太管樂節以「台灣管樂」為主軸，規劃六大主題活動，包括開幕及閉幕音樂會、「管樂名家大賞」主題之夜、「繽紛樂風」戶外音樂會、「吹響百年號角」古蹟巡禮、「校際交流音樂會」、「首屆台灣管樂合奏大賽」等，12月19日更邀請紙風車劇團到新化大目降廣場跨界演出。