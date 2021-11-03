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維護空品 奇美博及台南都會公園將管制柴油車機車

中央社 / 台南3日電

台南市政府今天通過備查「台南亮麗晴空PLUS」，將在「奇美博物館及台南都會公園」劃設空氣品質維護區，進入機車須已定檢，柴油車須持有自主管理章，並搭配車辨系統取締。

今天市政會議中通過環保局備查的「台南亮麗晴空PLUS」，將在「奇美博物館及台南都會公園」管制跨縣市車輛排氣，要求取得一般排氣管理標章，且在大門入口、停車場等4處導入智慧型車牌辨識系統管制。

「台南亮麗晴空PLUS」管制對象，分別是柴油車（未取得有效期限內自主管理標章的1期至3期柴油大客車、大貨車）、機車（出廠滿5年以上未完成度定期檢驗的燃油機車）。環保局預定明年1月至6月宣導，明年7月起實施管制，同時也將強化管制污染源，啟動空污應變作業。

環保局表示，今年1月至9月，台南市空氣品質藍天比例達81.2%，其中良好比例48.4%，歷年同期最佳。1月至8月農耕髒污查獲數量較109年同期減少33%。

環保局人員說，目前已邁入空品不良季節，一旦預估有大規模空品不佳時，將協調環保署要求外縣市大型污染源如台中、雲林麥寮及高雄興達等電廠持續降載減排；西部縣市每月也將對不同污染源啟動聯合稽查，以減緩對下風縣市的影響。

台南 奇美博物館 空氣品質 空污

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