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台南發表新創原民商品 盼增市場競爭力

中央社 / 台南3日電
台南市政府原住民族事務委員會3日在嘉南藥理大學創客基地舉辦新創原民特色商品發表會，共有10家文創及食品業者展示特色商品，現場也安排試售以了解消費者接受程度。 中央社
台南市政府原住民族事務委員會3日在嘉南藥理大學創客基地舉辦新創原民特色商品發表會，共有10家文創及食品業者展示特色商品，現場也安排試售以了解消費者接受程度。 中央社

台南市政府原住民族事務委員會今天在嘉南藥理大學創客基地舉辦「Tabe ca’hamu 札哈木樂原新品發表會」，共有10家文創及食品業者展示新創原民特色商品，盼進軍消費市場。

10家接受輔導的業者下午於發表會現場進行新品走秀，包括香皂、項鍊/耳環/手鍊、貓頭鷹與排灣族筆筒、圖騰皮夾、小米酒釀蔓越莓木糠布甸冰淇淋、西西里馬告咖啡等產品，並安排試售了解消費者接受程度。

台南市長黃偉哲出席發表會時致詞表示，台南市政府重原民文化，此次共輔導10組相關業者，將好的產品展現在消費者面前，這些新品不但有文化上的意義，且具有商業競爭力，也讓原民族群的努力被看見，期待未來持續孕育更多具創意的人才與產品，在台南大放異彩。

台南市原民會主委白惠蘭指出，嘉南藥理大學團隊為業者開設各類培訓課程，原住民族藝術潛力無窮，盼產官學界合作協力，為台南市原住民族開拓更好的新格局，逐步打造具競爭力的在地特色文化創意品牌，並協助原鄉地區生產的產品在都會區開拓通路。

台南 原住民 黃偉哲

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