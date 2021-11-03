雲林虎尾垃圾車新路線撐不過陣痛期 上路1天急喊卡

雲林虎尾鎮人口迅速成長，鎮公所清潔隊為服務新增社區，本月起試辦更改垃圾車服務路線，結果造成時間延誤，民眾怨聲載道稱是「垃圾車之亂」，試辦1天便緊急喊卡，恢復原清運路線，待等人力及車輛補足後才會再研議新路線。

鎮長丁學忠說，虎尾高鐵特定區、大成特區及新吉、堀頭里等地近年新社區林立，約增加3千新戶，有近6成目前未被列入垃圾收運路線中，為讓鎮民方便倒垃圾，清潔隊今年著手調整路線因應。

虎尾鎮的垃圾車本月1日開始行走新路線，當天正巧是周一，垃圾量比平常多出逾10噸，加上收運人力及車輛負荷能量有限，垃圾車不一會兒滿載，需頻繁往返垃圾場清空車輛，導致每收運點拖延半小時至1小時。

「新車號、新時間，第一天上路搞得好亂！」許多鎮民忍不住抱怨，認為維持既有方式、增加定點清運就好；另一派人支持新政策，認為新方法上路本就會有陣痛期，適應一段時間定會好轉。

幾經考量且不造成鎮民困擾，清潔隊決定新政策先喊卡，即起恢復各清運點的原有時間，除延續11處晨間定點服務，另新增1處建成路與永興南七路交叉路口，提供垃圾收運服務。

另新增實施16處夜間定點服務，有垃圾及資源回收清運，請民眾做好垃圾分類、資源回收及生熟廚餘分類，依各定點時間提早等候，每定點預計停留10分鐘。