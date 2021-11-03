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嘉市4大創生提案核定1.06億 黃敏惠：留住年輕人

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠表示跨局處、整合民間共提4大創生事業提案，上月獲國發會核定共1億656萬5300元。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠表示跨局處、整合民間共提4大創生事業提案，上月獲國發會核定共1億656萬5300元。記者林伯驊／攝影

嘉義市長黃敏惠今天赴議會施政報告，指出跨局處、整合民間共提4大創生事業提案，上月獲國發會核定共1億656萬5300元，包括新二通文創街區產業創新等17項計畫；對於議員質詢近年嘉市人口仍逐年減少，黃敏惠強調，希望地方創生助攻城市創新，讓年輕人「回嘉、移嘉、留在嘉」。

黃敏惠今施政報告說，嘉市疫苗涵蓋率達86.92%全國第1，因應疫情振興發2000元現金也發出84%、推團體旅遊補助等方案，去年嘉市營利事業銷售額、家庭可支配所得皆創歷史新高，並持續招商引資，陸續有企業大廠與全國連鎖店進駐嘉市，市府做青年培力、地方創生，建設部分包括鐵路高架化超前、汙水下水道接管提升幅度全國居冠等，希望努力回歸日常生活，打造世代宜居。

黃敏惠說， 去年2020創生年會於嘉市舉辦後，她要各局處當「創生酵母」，召開地方創生發酵器會議，也結合民間，將個別計畫綜合整理出4大創生系統， 共18項計畫已通過17項，相當不容易。

市府智慧科技處表示，提案「嘉義市傳產木藝再生與教育扎根」總經費1290萬，有廢棄木料人才培育計畫等，「老屋活化街區創生」3840萬有新二通文創街區產業創新、東門派出所改造等，「大嘉義產業加值展示櫥窗平台計畫」640萬則有民間阮劇團的嘉義活血幫浦計畫等，「世代宜居」4880萬，舊有公園改善、北香胡公園環境再造、幸福巴士計畫等。

智科處強調，4大提案截至上月底已獲核定補助17項計畫，中央補助7333萬9100元，搭配地方自籌3003萬6200元、民間投資319萬，另有1項已通過資格審的計畫，須待中央另案審查。

市議員陳姿妏今質詢說，指出黃敏惠上任後人口數仍持續減少，從2018年26萬8622人，今年9月則26萬5002人，要想辦法增加人口，黃敏惠強調，人口被六都吸走是1個因素，其實很多年輕人有意留下，但就業機會不夠，因此要做地方創生，助攻城市創新，要讓年輕人有機會回鄉，不但能就業，更要創業。

黃敏惠 嘉義 文創 青年

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