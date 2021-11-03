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樂活不老！嘉縣竹崎長輩就地取材 竹藝課共譜天籟
嘉縣竹崎鄉光華村地處深山且聚落分散，長年資源不足導致青年人口大量外流，鄉公所透過縣府申請社福計畫補助，每週三於社區據點利用既有竹材開設竹藝課，凝聚社區共識也延緩長輩失智、失能。
光華社區發展協會去年起，透過縣府申請「幸福社區美滿家庭營造福利社區」計畫，每週三於柑仔宅及頂笨仔聚落舉辦陶藝課，獲極大迴響，協會計畫升級課程，今年申請補助再獲25萬補助，協會理事長劉佳縣結合在地竹材，推出竹藝課程。
50歲唐素珍長年患憂鬱症，去年劉佳縣以邀她唱歌為誘因，並賦予他協會秘書一職，也讓她漸有使命感，積極參與社區活動；今年社區推廣竹藝課，她甚至自行研發會發出如青蛙叫聲般的樂器，原本足不出戶，如今她也會在課程上與學員同樂。
竹崎鄉公所社會課長胡美珠說，山上長輩們缺乏吸收新知識、學習新資訊的機會，去年起推動課程，讓社區長者吸收新知，增添生活樂趣，活得更健康快樂，目前學員約20人，每週課程也可協助長者延緩失智失能。
竹崎鄉公所明年預計於柑仔店及頂笨仔聚落新設關懷據點及C型巷弄長照站，每週三固定開設與長輩相關課程，讓長輩們不用再等計畫經費核准後才能上課。
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