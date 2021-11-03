銀髮、身障專業運動中心！台南美善台江健身俱樂部成立

專為銀髮族及身障朋友設立的「美善台江健身俱樂部」4月試營運後，今天正式開幕，美善基金會表示，台南市安南區老化人口問題逐年加劇，為了讓身心障礙者和長者能透過體適能運動，達到延緩體能退化、改善失能與失智發生，並延長健康餘命，減少失能後醫療的最終目標，所以才在相對缺乏運動資源的安南區成立長者、身障專業運動中心。

70多歲葉阿伯因罹患急性多發性神經炎而臥床多月，原本是美善基金會到宅沐浴的服務對象，歷經血漿置換術及免疫球蛋白注射的治療後，病情逐漸好轉，經過在醫院復健後，現在已能扶著四腳拐，在他人扶持下緩慢移動，並在女兒的陪伴下到台江健身俱樂部運動。女兒葉小姐說，俱樂部因為有專業治療師及運動指導員駐點，加上安心的環境及彈性時間，讓必須上班的她能夠陪父親運動。

30多歲的小鄭是小腦萎縮症患者，由照服員陪同運動，小鄭說，這裡有適合他的運動器材，坐著輪椅也可使用，治療師級及照服員會依照他的需求設定適合運動，減緩病情惡化。

美善台江健身俱樂部由慈揚基金會補助經費，力伽實業股分有限公司捐贈專業多功能運動器材，俱樂部配有專業職能、物理治療師及運動指導員，以駐點方式提供適合長者及身心障礙者的專業評估及運動建議；在器材與空間的設置部分，也讓長者及身障朋友的輔具如輪椅等有足夠的安全迴轉空間；課程則由專業人員改編適當的運動強度並結合現在流行運動。

美善基金會執行長吳道遠神父表示，俱樂部也推出許多適合長者及身障朋友的影片，如台南活力健身操、坐姿運動等，可訓練手腦協調，動腦又健身。