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「農用水車」秒變消防車！台南關山農用水車自救隊成軍

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南南化區關山里農民家中幾乎都有農用噴藥約1噸用水的四輪驅動小貨車，消防局組訓後成為駐守偏鄉的移動消防分隊。記者吳淑玲／翻攝
台南南化區關山里農民家中幾乎都有農用噴藥約1噸用水的四輪驅動小貨車，消防局組訓後成為駐守偏鄉的移動消防分隊。記者吳淑玲／翻攝

台南南化區關山里位在南化水庫上游，最近的南化消防分隊車程約需1小時餘、救災人車無法早期到達搶救。台南市消防局第二大隊南化消防分隊因應該里偏遠情勢，積極與在地居民研議策進作為，在地居民自主集結25輛載水車，就能擁有水庫消防車23噸的載水量相當於兩輛水庫車的水量、８台水箱車的水量，又如一個移動消防分隊進駐關山里。

消防局第二救災救護大隊長丁春能今天率領消防人員前進南化關山里耀靈宮廣場進行訓練，輔以噴藥用小幫浦加壓水源，針對初期小火放水搶救，有機會減緩火勢擴大或延燒，因現有消防車大又不是四輪傳動，果農的農用車都是四輪傳動又很機動，自救的編制作法可擴展到各地山區。

丁春能表示，南化區關山里189號在7月27日發生火警，消防局出動南化、楠西、玉井、左鎮、麻豆分隊與玉井中隊，合計14車23人前往救災，時程皆起過1小時，幸該處為空屋僅堆放雜物無人居住，僅屋內雜物燒失，無人傷亡。這一場火警燒出偏遠地區救災的隱憂。

丁春能向關山里長謝國男了解在地防災作為時，得知在地居民多以務農為生，幾乎家家戶戶備有載運灌溉、農用噴藥約1噸用水的四輪驅動小貨車，規畫將人員造冊後，可在消防隊尚未抵達前通知農民先自主救災。因山區消防水源密度不高，且關山里距最近消防分隊路程長、路面與地勢蜿蜒崎嶇，發生火警時消防隊往往無法第一時間搶救，且山區有些地區除居民自用四輪驅動小貨車外，大型車輛如消防車無法到達、接近。

經與關山里長謝國男及在地居民討論合作，新創立自救隊隊集結機制，建立自救隊車輛人員集結表，在火災發生時即早動員在地救災能量，以期達初期滅火功效，今天果農參與相當踴躍，消防人員指導農民如果噴水在火源根部等正確搶救作為，並導入防火管理中自衛消防編組概念，以自身安全第一，周圍滅火避逸延燒。

消防局長李明峯表示，與當地策進火災搶救與預防機制是值得肯定的，火災發生著重初期的滅火搶救，火災初期滅火搶救得宜，就不會擴大延燒，有時也就不用消防力介入自行撲滅，民眾財產得予自保。關山里距南化分隊車程近一個小時，所謂遠水救不了近火，民眾訓練滅火自助、又配合灌溉、農用噴藥約1噸用水的小貨車集結備水以及常住住戶家家裝有住宅用警報器、備有滅火器，大大提昇關山里消防安全，民眾生命財產更有保障。

台南南化區關山里農民家中幾乎都有農用噴藥約1噸用水的四輪驅動小貨車，消防局人員今天進入山區組訓指導灌救技巧，組訓後成為駐守偏鄉的移動消防分隊。記者吳淑玲／翻攝
台南南化區關山里農民家中幾乎都有農用噴藥約1噸用水的四輪驅動小貨車，消防局人員今天進入山區組訓指導灌救技巧，組訓後成為駐守偏鄉的移動消防分隊。記者吳淑玲／翻攝
台南消防局第二大隊將南化區關山里農民組訓起來成為駐守偏鄉山區的移動消防分隊。記者吳淑玲／翻攝
台南消防局第二大隊將南化區關山里農民組訓起來成為駐守偏鄉山區的移動消防分隊。記者吳淑玲／翻攝
台南南化區關山里農民家中幾乎都有農用噴藥約1噸用水的四輪驅動小貨車，經組訓後成為駐守偏鄉的移動消防分隊。記者吳淑玲／翻攝
台南南化區關山里農民家中幾乎都有農用噴藥約1噸用水的四輪驅動小貨車，經組訓後成為駐守偏鄉的移動消防分隊。記者吳淑玲／翻攝
台南南化區關山里農民家中幾乎都有農用噴藥約1噸用水的四輪驅動小貨車，消防局人員今天進入山區組訓指導灌救技巧，成為駐守偏鄉的移動消防分隊。記者吳淑玲／翻攝
台南南化區關山里農民家中幾乎都有農用噴藥約1噸用水的四輪驅動小貨車，消防局人員今天進入山區組訓指導灌救技巧，成為駐守偏鄉的移動消防分隊。記者吳淑玲／翻攝
台南南化區關山里農民家中幾乎都有農用噴藥約1噸用水的四輪驅動小貨車，經組訓後成為駐守偏鄉的移動消防分隊。記者吳淑玲／翻攝
台南南化區關山里農民家中幾乎都有農用噴藥約1噸用水的四輪驅動小貨車，經組訓後成為駐守偏鄉的移動消防分隊。記者吳淑玲／翻攝

火災 南化水庫

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