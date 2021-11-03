天涼好泡湯 南市公布檢驗結果這家溫泉兩度不合格

天氣漸涼、又到泡湯季節，台南市衛生局今天公布最新的溫泉場所衛生檢查結果，今年以來共抽檢124家次，有6家次不合格，其中白河的五福園溫泉美食館，1月個人湯屋被抽檢出大腸菌與生菌數都超標不合格，雖然經過複檢合格，但9月再抽檢又是生菌數不合格。

衛生局表示，截至今年10月底，衛生局不定期抽驗本市白河區關子嶺、六重溪及楠西區龜丹等共計39家溫泉業者、124家次，不合格除了上述之外，還有白河宏嶺山莊個人湯屋大腸菌不合格、白河紅葉山莊個人湯屋大腸菌不合格、白河景大山莊個人湯屋大腸菌不合格、白河統茂大飯店大眾池生菌數不合格，目前複檢都已合格。

衛生局表示，稽查與輔導項目包含泡湯池必須定期刷洗清潔並備有紀錄可查、提供消費者使用器具必須清潔消毒、抽驗檢測溫泉水質「生菌數及大腸桿菌」、溫泉浴池營業場所應於明顯處標示泡湯注意事項等，如有與規定不符者，通知限期14天內改善並辦理複查，若仍不合格者，可依法開罰3000到1萬5000元。

衛生局提醒民眾泡湯前應先徹底洗淨身體，並參考業者公告標示的酸鹼值、水溫及其他注意事項，每次浸泡以10至15分鐘為原則，並適量補充水分，眼睛避免接觸池水，若身體有任何不適，請立即離池並通知服務人員；若有過於疲勞、喝酒、空腹或剛吃飽狀態與患有過敏、高血壓、心臟疾病及循環系統不佳者是不適合泡湯的；泡湯結束後建議應擦拭適量乳液保濕，避免皮膚過度乾燥。

五福園業者表示，最主要是衛生局人員來抽檢的時候，都是早上剛開始營業不久，鍋爐剛開始加溫，可能水溫不夠高，才會有細菌，如果加溫時間久一點，就不會有這個問題，之後會多注意。