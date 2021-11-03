曾文水庫將增建放水渠道 減少轉存過程滲漏

經濟部水利署南區水資源局計畫斥資新台幣19.8億元辦理「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」，將增建放水到烏山頭水庫蓄存的專用渠道，減少從河川引流的滲漏，預計今年底招標。

南水局副局長蘇柄源今天接受中央社記者電話訪問表示，曾文水庫經由放水發電後將水放至曾文溪河道，再由東口堰經引水隧道引到烏山頭水庫蓄存，用來供應各項公共用水，但經河道引流會有滲漏耗損，因此規畫沿曾文溪河岸興建一條長約4.5公里的專用放水渠道，減少水資源浪費。

蘇柄源指出，目前曾文水庫抽出的淤泥暫置於河道，在放水專用渠道完成後，淤泥暫置區可以擴大，有助提高曾文水庫清淤量能。

他說，「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」也將增建抽泥設備與淤泥暫置等基礎設施，計畫內容還包含曾文水庫壩前碼頭改善，以及特高壓變電等工程，總經費19.8億元，預計今年底前辦理招標。南水局已邀請有意願投標廠商參加說明會，並安排台南地檢署檢察官進行肅貪政令宣導。