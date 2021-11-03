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雲縣合體「台菜小天王」溫國智出減醣書 在地食材68變
雲林縣政府首度跨界和被譽為「台菜小天王」的名廚溫國智合體出書，結合雲林近30種農產品與食材，搭配營養師計算熱量，設計68道減醣料理菜單，今天新書正式發表，指引煮夫、煮婦輕鬆下廚、強化廚藝，與家人一起品嘗健康美味。
溫國智說，自己和多數人一樣工作繁忙、工時也很長，因三餐不定時吃，易影響身體機能，3年前開始邁入減重生活，並搭配168飲食執行，2個月內減掉8公斤體重，每道菜的料理方式少鹽、少油、少糖、少調味，經過不斷嘗試及調整才問世。
「減重要與生活貼近才能持續」溫國智說，減重要持之以恆，對現代人而言確有難度，且只追求階段性體重下降，更容易失去動力，因此出書目的是希望幫助民眾透過飲食調整生活作息，產生高連結度，健康減重後便不易再復胖。
縣長張麗善說，雲林農產品多元，包括雞、豬等畜產、水產及生鮮蔬果都有入菜，縣府也與溫國智聯名推出薑母鴨、冬菜鴨、砂鍋魚頭、蒟蒻米炒飯和黑蒜雞湯等5道菜餚料理即食包，今天起在「全家行動購」販售，加熱即可食用，健康方便。
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