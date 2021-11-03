嘉市議員批設計展總顧問爭議多 市府:採購過程合法

嘉義市政府主辦2021台灣設計展下個月開幕，承包總體規劃顧問委託服務案的劉姓業者，被爆出上屆設計展涉剽竊創作；市議員蔡文旭今天質詢再說，劉女公司的服務建議書，其中文化公園卻使用新竹孔廟照片，爭議多盼解約；文化局長盧怡君說，她的專業及提出內容符合需求，且採購過程皆合法。

盧怡君事後解釋，去年做年度主題，跟很多不同設計公司徵詢、邀約，劉女的公司便提出「家意．以城為家」，主題定下來後基於尊重著作權，必須跟原創者談合作，而有勞務採購，還設審查小組審核提出的服務建議書，從一開始徵詢到質詢，一切合法。

蔡文旭說，市府的台灣設計展預算5000萬，文化局每周最少開3次會，今年1到9月開上百次會議，盡心盡力，今年10月7日才與劉女的規劃設計顧問公司簽約，臨時聘她當總顧問，前面1次會議都沒參加，等所有策展工作都已完成，時間點會不會太晚？恐變割稻尾行為，且標案設98萬疑迴避採購法公開招標與審查的程序。

蔡文旭拿出劉女公司所做的顧問服務建議書，其中1頁主題「戲劇」提及文化公園，背景照片卻是新竹孔廟，批評此本花1周就橫空出世，只從公開資料來做，匆忙寫的也嫌草率，市府98萬花得冤枉，找她來當總顧問沒說服力，且爭議1件又1件，會讓台灣設計展帶來負面評價，盼市府主動解除總顧問契約。

黃敏惠強調，有看過文案，對理念非常感動，設計展市府有5名總顧問、設計研究院有4名，市府也邀智慧財產權專家擔任智財顧問，提供所有策展團隊、設計公司等最專業的建議；盧怡君解釋，標案98萬費用包括提出年度主題等。