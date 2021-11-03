台南下營有鵝肉公路及火雞養殖台南第一 推感恩月回饋

台南下營區公所推出「下營感恩月」活動，由下營商圈等團體機構募集5萬元，認購下營區三家知名餐飲業者精心設計的鵝肉便當300份，今天送給區內的獨居及弱勢老人，便當色香味俱全，拿到熱騰騰便當老人家都相當開心，下營區長李宗翰說，感謝商家與愛心團體的幫助，鼓勵業者也開賣鵝肉便當讓更多人可以品嘗到。

在台19甲公路下營段鵝肉店家林立，被稱為鵝肉一條街，下營火雞場數及飼養隻數也相當多；下營區公所為促銷在地產業配合西洋感恩節，訂11月為感恩月，首波送愛心便當由下營田媽媽鵝鄉園餐廳新推出柚香果醬蜜鵝柳、黑豆菱角燉鵝肉等多道新料理，阿興168餐廳也推出拿手鵝肉料理，及海墘本家特製鵝肉愛心便當等。因鵝肉價格不低，一份便當約估150元。

愛心便當捐贈儀式今天在下營區甲中活動中心舉行，李宗翰頒發感謝狀給捐贈的麻豆獅子會、小兵立大功公司、下營街區（商圈）文化觀光促進會、眾德扶助會及全盛土雞運銷公司等，感謝拋磚引玉捐贈5萬元認購愛心鵝肉便當，市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智也到場致意。

下營區公所5日下午將在海墘本家休閒園區舉辦感恩餐點燈活動，由白沐屋民宿餐廳研發煙燻客柚香火雞，並邀請市長黃偉哲主持赦免火雞儀式；區公所以「下營感恩月‧A瀛Thank you Go」為主題，邀請台19甲鵝肉公路鵝肉店家提供滿千送百回饋，邀請遊客到下營享用鵝肉、火雞大餐。