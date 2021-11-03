養豬場就在社區內 台南白河居民抗議：人不要和豬住

「人不要和豬住！」台南市白河區竹門里、馬稠後里近百名居民今天上午到台南市政府拉布條抗議，反對市府去年核准在社區內核准興建大型養豬場，影響環境及居民生活品質，要求市府立即撤照停工，否則將抗議到底。市府表示，一切依法行事，但會請業者與居民持續溝通，若有汙染，將聯合稽查開罰。

白河區竹門里、馬稠後里聯合自救會召集人鄭坤鐘指出，兩里居民約2500人，社區內原本有1處小型養豬場，豬舍3棟，占地約1150坪，廢置至少6、7年，去年養豬場死灰復燃，市府在未經環境影響評估的情況下，核准許姓業者擴大興建為大型養豬場，內含1層13棟豬舍，約4003坪，緊鄰社區住宅區，並給予畜牧場設施獎勵補助。

鄭坤鐘說，業者今年4月以來在河川堤防、護岸及社區內邊坡上整地施工，大型機具施工進出，造成馬稠後里甘宅社區唯一的南向出口甘宅橋梁和道路嚴重受損，影響居民交通。由於養豬場位在社區內，加上又位於八掌溪河川上游，廢棄物排放恐汙染河川，要求市府立即撤照停工。

農業局表示，該養豬場在1996年即取得養豬場登記，2019年申請變更農業設施改為水濂式養豬場，去年7月同意變更申請。今年10月8日市府公告實施「台南市新設置畜牧場自治條例」，才有限制新設的畜牧場需距離社區400公尺以上，該場適用於舊法，依照農業用地作農畜設施容許使用辦法，並未規定農畜設施與社區的距離，且新法不溯及既往。