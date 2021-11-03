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影／雲林早夜市攤販組職業工會 今成立召會員
今年受疫情3級警戒影響，各夜市攤販配合防疫停業，不能作生意，嚴重影響生計，中央政府祭出紓困補助，但雲林縣約1500攤商有6成以上因無加入任何保險而領不到補助，在專業夜市管理人黃建發號召和奔走下，今天首度成立縣內「早夜市攤販職業工會」，只要是在早市或夜市營業的流動攤販，都符合加入會員資格，由工會協助投保勞、健保，保障工作福利。
今年疫情升溫，雲林縣夜市攤販5月15日起公告停業，完全零收入，直到7月微解封後才陸續能營業，但營運狀況大不如前。
現為西螺東南觀光夜市總幹事、同時是職業工業理事長的黃建發說，政府發放1至3萬元紓困金，因多數攤販無稅籍或勞保，無法順利申請補貼，或不符合急難紓困申請條件，連急難紓困都領不到。
黃建發發現，縣內的流動攤販中，除少部分有加入勞、農保，仍有500至1000攤是沒有任何保險，政府補助都只「看得到，用不到」形同補助孤兒，縣府7月啟動弱勢攤商補助，每攤1800元停業紓困金。
黃建發表示，多半攤販不知道自己能附屬在哪一類型職業工會，才導致沒有資格領補助，縣長張麗善獲知後，希望召組流動攤販成立職業工會，保障相關從業人員的工作福利，歷經3個多月籌備，今天正式成立並召募會員。
黃建發說，目前陸續有1000名攤販加入會員，而早市部分仍須靠各鄉鎮市有心人士協助輔導，工會也會擴大宣傳，希望早、夜市所有流動攤販都能全面加入會員，保障自己，未來也不會再錯過政府補助。
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