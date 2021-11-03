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影／雲林早夜市攤販組職業工會 今成立召會員

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣早夜市攤販職業工會會員召募對象包括縣內早、夜市的流動攤販，示意圖。記者陳苡葳／攝影
雲林縣早夜市攤販職業工會會員召募對象包括縣內早、夜市的流動攤販，示意圖。記者陳苡葳／攝影

今年受疫情3級警戒影響，各夜市攤販配合防疫停業，不能作生意，嚴重影響生計，中央政府祭出紓困補助，但雲林縣約1500攤商有6成以上因無加入任何保險而領不到補助，在專業夜市管理人黃建發號召和奔走下，今天首度成立縣內「早夜市攤販職業工會」，只要是在早市或夜市營業的流動攤販，都符合加入會員資格，由工會協助投保勞、健保，保障工作福利。

今年疫情升溫，雲林縣夜市攤販5月15日起公告停業，完全零收入，直到7月微解封後才陸續能營業，但營運狀況大不如前。

現為西螺東南觀光夜市總幹事、同時是職業工業理事長的黃建發說，政府發放1至3萬元紓困金，因多數攤販無稅籍或勞保，無法順利申請補貼，或不符合急難紓困申請條件，連急難紓困都領不到。

黃建發發現，縣內的流動攤販中，除少部分有加入勞、農保，仍有500至1000攤是沒有任何保險，政府補助都只「看得到，用不到」形同補助孤兒，縣府7月啟動弱勢攤商補助，每攤1800元停業紓困金。

黃建發表示，多半攤販不知道自己能附屬在哪一類型職業工會，才導致沒有資格領補助，縣長張麗善獲知後，希望召組流動攤販成立職業工會，保障相關從業人員的工作福利，歷經3個多月籌備，今天正式成立並召募會員。

黃建發說，目前陸續有1000名攤販加入會員，而早市部分仍須靠各鄉鎮市有心人士協助輔導，工會也會擴大宣傳，希望早、夜市所有流動攤販都能全面加入會員，保障自己，未來也不會再錯過政府補助。

因疫情而浮現雲林縣流動夜市攤販多數沒有請領紓困補助資格等問題，在縣府輔導下，專業夜市管理人黃建發籌組「雲林縣早夜市攤販職業工會」今正式成立。圖／雲林縣政府提供
因疫情而浮現雲林縣流動夜市攤販多數沒有請領紓困補助資格等問題，在縣府輔導下，專業夜市管理人黃建發籌組「雲林縣早夜市攤販職業工會」今正式成立。圖／雲林縣政府提供
雲林縣早夜市攤販職業工會會員召募對象包括縣內早、夜市的流動攤販，示意圖。記者陳苡葳／攝影
雲林縣早夜市攤販職業工會會員召募對象包括縣內早、夜市的流動攤販，示意圖。記者陳苡葳／攝影

夜市 疫情

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