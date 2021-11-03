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翁章梁民調人氣高拚連任 民進黨縣黨部主委:翁優先提名

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
今周刊以聯合國發布的17項SDGs永續目標，作為縣市評比基礎，納入民眾對該縣市永續表現的滿意度，日前公布結果，嘉縣長翁章梁榮獲「最佳首長信任獎」，其中「施政信心」以82.6%的民調領先其他縣市，居非六都縣市之冠。圖／嘉縣府提供
今周刊以聯合國發布的17項SDGs永續目標，作為縣市評比基礎，納入民眾對該縣市永續表現的滿意度，日前公布結果，嘉縣長翁章梁榮獲「最佳首長信任獎」，其中「施政信心」以82.6%的民調領先其他縣市，居非六都縣市之冠。圖／嘉縣府提供

民進黨下午將召開中執會處理2022年縣市首長提名辦法，「現任優先條款」引發黨內爭議。嘉義縣長翁章梁參與初選勝選獲提名，明年拚連任，最近「天下雜誌」、「今周刊」公布民調，翁分別獲全國第三名、「施政信心」最優縣市長，施政優人氣高；民進黨縣黨部主委林秀琴說，翁現任拚連任，施政民調高，黨內無對手，應優先提名。

林秀琴說，下屆黨內縣長提名與本屆不同，本屆因前縣長張花冠2任任期屆滿，辦黨內初選，翁章梁拚下屆連任，，翁任內政績亮眼，民調又全國排名在前，到目前黨內無人表態挑戰翁，若有黨員表態，黨部也會提名現任績優的翁章梁。

天下雜誌全國縣市長民調，翁章梁是民進黨唯一進步縣市長，從去年第9名躍升到第三名，上月議會總質詢。藍綠議員都祝賀翁章梁；翁說，「謝謝大家肯定，責任加重，我的解讀是轉型農工大縣願景，方向正確，受肯定，會繼續堅定向前走！」

今周刊以聯合國發布的17項SDGs永續目標，作為縣市評比基礎，納入民眾對該縣市永續表現的滿意度，日前公布結果，翁章梁榮獲「最佳首長信任獎」，其中「施政信心」以82.6%的民調領先其他縣市，居非六都縣市之冠。

翁章梁在全國民調成績亮眼，立委陳明文、蔡易餘，黨部主委林秀琴，縣議會副議長陳怡岳、小英之友會及縣農會等團體，分別在縣府大門貼紙「五星縣長、民調奪冠」祝賀。

嘉義縣長翁章梁在全國民調成績亮眼，立委陳明文、蔡易餘，黨部主委林秀琴，縣議會副議長陳怡岳、小英之友會及縣農會等團體，分別在縣府大門貼紙「五星縣長、民調奪冠」祝賀。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁在全國民調成績亮眼，立委陳明文、蔡易餘，黨部主委林秀琴，縣議會副議長陳怡岳、小英之友會及縣農會等團體，分別在縣府大門貼紙「五星縣長、民調奪冠」祝賀。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁在全國民調成績亮眼，立委陳明文、蔡易餘，黨部主委林秀琴，縣議會副議長陳怡岳、小英之友會及縣農會等團體，分別在縣府大門貼紙「五星縣長、民調奪冠」祝賀。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁在全國民調成績亮眼，立委陳明文、蔡易餘，黨部主委林秀琴，縣議會副議長陳怡岳、小英之友會及縣農會等團體，分別在縣府大門貼紙「五星縣長、民調奪冠」祝賀。記者魯永明／攝影

翁章梁 民調 天下雜誌

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