快訊

888元農遊券第四周中獎號碼11組！怎麼抽、怎麼領QA搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉議員替竹崎親水公園「健檢」 鄉公所承諾盡速改善

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣議員何子凡接獲民眾檢舉，指竹崎親水公園內遊樂設施故障頻傳，他前往勘查，發現原應有3座的單人漫步機，不僅少了1座，使用另1座踩下去竟無法回彈。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣議員何子凡接獲民眾檢舉，指竹崎親水公園內遊樂設施故障頻傳，他前往勘查，發現原應有3座的單人漫步機，不僅少了1座，使用另1座踩下去竟無法回彈。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣竹崎鄉親水公園緊鄰朴子溪畔，占地近4公頃，園內設施多樣且使用率高，常有居民、遊客到此散步、休息，近日卻遭民眾發現內部多項遊樂設施故障頻傳；鄉公所回應，經估價後將委請廠商盡速修繕，務必還給民眾安全舒適的休憩空間。

嘉義縣議員何子凡近日接獲民眾陳情，指竹崎親水公園內多項孩童遊樂設施故障、無法使用，他實際前往勘查，用盡力氣試圖推動黃色「共融式旋轉台」，發現根本推不動；原本應有3座的「單人漫步機」不僅少了1座，使用其中1座踩竟無回彈，懷疑長年疏於保養。

何子凡也針對竹崎親水公園整體「健檢」，發現公廁入口高度過低，擔心家長入內時碰傷；提供民眾休憩的木桌椅組，木板竟能輕易掀起，若民眾不慎坐上去可能會發生意外，希望權責單位能針對園區內易發生危險的部分盡速處理。

竹崎鄉公所主任秘書游瑞明表示，親水公園內兒童遊具故障的部分，將待估價後請廠商修復；需加裝安全防護的地方，也會儘速派員補強，務必給居民及遊客一個安心遊憩的空間。

嘉義縣府2019年1月曾爭取8330萬經費修繕竹崎親水公園，除新設步道外，兒童戲水區更新安全地墊，並增設鯨魚造型攀爬遊具組、旋轉遊具、打水幫浦、成人健體設施、戲沙坑等多項設施，整體工程於隔年5月4日竣工。

嘉義縣竹崎親水公園內「共融式旋轉台」常有幼童在上面嬉戲，縣議員何子凡前往健檢，試圖推動旋轉台，發現竟然推不動。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎親水公園內「共融式旋轉台」常有幼童在上面嬉戲，縣議員何子凡前往健檢，試圖推動旋轉台，發現竟然推不動。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎親水公園內「共融式旋轉台」常有幼童在上面嬉戲。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎親水公園內「共融式旋轉台」常有幼童在上面嬉戲。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣議員針對竹崎親水公園內設施健檢，發現長椅木板竟可輕鬆掀起，擔心幼童誤坐發生危險。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣議員針對竹崎親水公園內設施健檢，發現長椅木板竟可輕鬆掀起，擔心幼童誤坐發生危險。記者莊祖銘／攝影

嘉義 朴子溪

延伸閱讀

彰化縣大城鄉鄉長涉貪被停職 代理鄉長：讓專業的來

長治鄉火燒庄忠義文化祭周五登場 鄉公所為活動暖身

彰化冬季花田起跑 第一個開花田尾花田成打卡新亮點

嘉縣砸逾3千萬辦藝文活動 議員質疑成效預算遭凍結

相關新聞

翁章梁民調人氣高拚連任 民進黨縣黨部主委:翁優先提名

民進黨下午將召開中執會處理2022年縣市首長提名辦法，「現任優先條款」引發黨內爭議。嘉義縣長翁章梁參與初選勝選獲提名，明...

嘉議員替竹崎親水公園「健檢」 鄉公所承諾盡速改善

嘉義縣竹崎鄉親水公園緊鄰朴子溪畔，占地近4公頃，園內設施多樣且使用率高，常有居民、遊客到此散步、休息，近日卻遭民眾發現內...

台南列管複合型大樓 20棟不合格

高雄城中城大火後，老舊建物安全昨天成為台南市議員質詢焦點，並建議強制都更等，市府指出，已啟動50棟高危險複合大樓稽查，2...

廣角鏡／光織影舞 花漾心情

嘉義市光織影舞光影藝術展今年考量防疫減少裝置，並分區展出，KANO園區設5公尺高的心形花牆，吸引不少民眾前往拍照，北香湖...

雲林柳丁季 行銷果醬、果乾產品

雲林縣柳丁正值產季，縣府輔導多家業者開發柳丁創意食品及飲品，昨天辦促銷展售活動，縣長張麗善說，雲林柳丁品質優良且營養價值...

台南野鴿髒亂 議員促控制數量

台南市永華體育園區附近野鴿太多，鴿糞與羽毛滿天飛，居民不勝其擾，中華南路分隔島野鳥棲息，鳥叫聲吵得居民不得安寧，市議員林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。