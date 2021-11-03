嘉議員替竹崎親水公園「健檢」 鄉公所承諾盡速改善

嘉義縣竹崎鄉親水公園緊鄰朴子溪畔，占地近4公頃，園內設施多樣且使用率高，常有居民、遊客到此散步、休息，近日卻遭民眾發現內部多項遊樂設施故障頻傳；鄉公所回應，經估價後將委請廠商盡速修繕，務必還給民眾安全舒適的休憩空間。

嘉義縣議員何子凡近日接獲民眾陳情，指竹崎親水公園內多項孩童遊樂設施故障、無法使用，他實際前往勘查，用盡力氣試圖推動黃色「共融式旋轉台」，發現根本推不動；原本應有3座的「單人漫步機」不僅少了1座，使用其中1座踩竟無回彈，懷疑長年疏於保養。

何子凡也針對竹崎親水公園整體「健檢」，發現公廁入口高度過低，擔心家長入內時碰傷；提供民眾休憩的木桌椅組，木板竟能輕易掀起，若民眾不慎坐上去可能會發生意外，希望權責單位能針對園區內易發生危險的部分盡速處理。

竹崎鄉公所主任秘書游瑞明表示，親水公園內兒童遊具故障的部分，將待估價後請廠商修復；需加裝安全防護的地方，也會儘速派員補強，務必給居民及遊客一個安心遊憩的空間。

嘉義縣府2019年1月曾爭取8330萬經費修繕竹崎親水公園，除新設步道外，兒童戲水區更新安全地墊，並增設鯨魚造型攀爬遊具組、旋轉遊具、打水幫浦、成人健體設施、戲沙坑等多項設施，整體工程於隔年5月4日竣工。