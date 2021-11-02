雲林農水路改善不再像貼膏藥 中央決定1次性統合治理

今年總統視察過雲林沿海農區水災後，在雲林推動國內首次區域一次性農路、排水整合治理計畫，經費共達9千餘萬元，立委蘇治芬今會同水利單位會勘各農區，她說，治水修路一次到位，不像過去貼膏藥一般，這裡修一段、那裡補一塊，大排水中還有小排，同一水路兩個機關管理，問題多多，這次一併治理，解決多年來的水利怪現象。

立委蘇治芬、議員蔡岳儒、水林鄉長許山埜會同農田水利署雲林管理處，今天在水林鄉碧雲寺召開施工說明會，雲管處副處長林富元表示，修繕工程總計將修繕重劃區內24條小排及道路，總長度6000公尺都已發包，12月可全面動工。

尤其水林鄉春牛埔農地重劃區，逾30年未修繕，農水路破損不堪，部分農水路已10多年未送水，又是遇雨成災的禍源，立委蘇治芬爭取前瞻計畫4500萬元全面改善。連同東勢、褒忠、元長的整治經費共達9600萬元。

蘇治芬說，過去修繕農田重劃區的農水路，大多以個別、分段方式進行，也未整合區域排水系統，造成農水路系統未能統合，排、供水效能不彰，甚至因區域排水與農水路無法整合，遇大雨就淹水。

蘇治芬說，這次修繕工程是全國第一個採用統合性計畫的治理方式，將整個農水路網，整合修繕，灌溉更有效能，另也納入重劃區排水系統功能考量，完工後，不僅灌溉更有效能，也能解決淹水。