古坑女兒好手藝 世界金牌陳韻筠手製柳橙果醬行銷在地

雲林縣正值柳丁產季，縣長張麗善、副縣長謝淑亞今天合力辦促銷展售，也展示輔導多家業者開發柳丁創意食品及飲品成果，成功幫柳丁加工找到新出路。甫獲2021世界柑橘果醬大賽職業組金賞獎的「奶油巴士烘焙屋」負責人陳韻筠今也手製柳橙果醬，用不同方式呈現酸甜滋味。

縣府農業處統計，縣內柳丁主產區古坑鄉、斗六市種植面積計達1490公頃，年產量約5萬公噸，市占率35％，目前產地價每公斤約15元，不過今年產量受乾旱及豪雨影響減產1至2成，而現正鮮果期，縣府之後將持續進行加工採購。

農業處長吳芳銘說，此次聯合開發是作預先因應，透過業者發揮創意，結合在地柳丁開發出不同產品，包括連鎖飲料店推出鮮果汁，食品業者研發吸式果凍、果乾，甜品店製作甜而不膩的蛋糕等，另還也可嘗試搭配紅酒或咖啡，挑起味蕾新鮮感，又不失原味。

今年參加有「果醬界奧斯卡」之稱的2021世界柑橘果醬大賽，獲得金賞獎的陳韻筠，本身熱愛烘焙，10年前與先生楊程超回家鄉古坑開烘焙屋，多年來常結合古坑在地盛產的水果，研發各種口味麵包、蛋糕。