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古坑女兒好手藝 世界金牌陳韻筠手製柳橙果醬行銷在地
雲林縣正值柳丁產季，縣長張麗善、副縣長謝淑亞今天合力辦促銷展售，也展示輔導多家業者開發柳丁創意食品及飲品成果，成功幫柳丁加工找到新出路。甫獲2021世界柑橘果醬大賽職業組金賞獎的「奶油巴士烘焙屋」負責人陳韻筠今也手製柳橙果醬，用不同方式呈現酸甜滋味。
縣府農業處統計，縣內柳丁主產區古坑鄉、斗六市種植面積計達1490公頃，年產量約5萬公噸，市占率35％，目前產地價每公斤約15元，不過今年產量受乾旱及豪雨影響減產1至2成，而現正鮮果期，縣府之後將持續進行加工採購。
農業處長吳芳銘說，此次聯合開發是作預先因應，透過業者發揮創意，結合在地柳丁開發出不同產品，包括連鎖飲料店推出鮮果汁，食品業者研發吸式果凍、果乾，甜品店製作甜而不膩的蛋糕等，另還也可嘗試搭配紅酒或咖啡，挑起味蕾新鮮感，又不失原味。
今年參加有「果醬界奧斯卡」之稱的2021世界柑橘果醬大賽，獲得金賞獎的陳韻筠，本身熱愛烘焙，10年前與先生楊程超回家鄉古坑開烘焙屋，多年來常結合古坑在地盛產的水果，研發各種口味麵包、蛋糕。
楊程超表示，古坑日夜溫差大，適合柳丁果樹生長，一般人會將水果生吃，其實它與蔬菜一樣，烹煮過後不會大量流失營養成分，很適合做成果醬，太太鑽研果醬後，就時常結合鳳梨、火龍果及香蕉等手製果醬，這次推出當季柳橙果醬，依能絕妙呈現其酸中帶甜的美味。
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