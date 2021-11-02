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打造科技智慧農業 雲林微醺農場黃衍勳入選未來大人物

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣水林鄉微醺農場主人黃衍勳，務農短短4年推展智慧農業，成就非凡，不僅連獲多項全國農業獎項，還入選「未來大人物」將接受總統府表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉微醺農場主人黃衍勳，務農短短4年推展智慧農業，成就非凡，不僅連獲多項全國農業獎項，還入選「未來大人物」將接受總統府表揚。記者蔡維斌／攝影

雲林縣水林鄉微醺農場主人黃衍勳，原是中興大學助教，專攻科學海洋領域，4年前毅然返鄉創業，農民大學進修1年，短短3年克服萬難，從門外漢變身為農業達人，去年榮獲全國創業歸故里競賽冠軍，今年再獲全國履歷達人獎章，最近又入選「未來大人物」，將到總統府接受表揚，成就非凡。

年僅34歲微醺農場主人黃衍勳返鄉曾協助父親養鰻，兼經營民宿，最後決心務農，把家中幾分薄田開拓為溫室農場，不眠不休投入農耕研究，很快種出超人一等的小黃瓜，再引進小農創生理念，去年參加創業歸故里競賽，在全台139個新創團隊中脫穎而出，榮獲全國第一，台北、宜蘭縣市政府紛紛組團取經，打響「微醺農場」名號。

「就憑對農業一股傻勁」黃衍勳不僅成了達人，還是設施農業規畫師，目前他正協助農友打造一座廣達1公頃最具現代化的科技智慧溫室，他說，穩定產銷是農業命脈，兩年努力，他以小黃瓜為主要生產品項，建立離地式介質栽培標準化作業程序與技術、自動化養液滴灌、環境溫控、熱水淋洗消毒等系統，大大提升農產質量。

目前可透過手機邊幫農友建造溫室，邊對自己溫室進行遠端灌溉施肥，黃衍勳回顧返鄉之初，一切從零開始，他說，資金是青農返鄉成敗關鍵，回想當年為籌建第一座溫室，還四處告貸，只能說憑著「憨膽」實現了夢想。

今年疫情衝擊，小黃瓜崩盤，但黃衍勳不坐困愁城，把微醺農場和父親的鰻場結合，設計親子陽光包裝，主打嚴選小黃瓜和鰻片禮盒，期能險中求勝逆轉業績，這位用腦耕種的青農，再度入選「未來大人物」明年接受表揚。

他不以此自豪，仍為擘畫可長可久的科技農業未來路，持續努力中，小農志氣高，翻轉台灣新農業指日可待。

雲林縣水林鄉微醺農場主人黃衍勳，結合父親的養鰻場，打出小黃瓜鰻片禮盒，期在疫情衝擊中，逆轉產銷情勢。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉微醺農場主人黃衍勳，結合父親的養鰻場，打出小黃瓜鰻片禮盒，期在疫情衝擊中，逆轉產銷情勢。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉微醺農場主人黃衍勳，務農短短4年推展智慧農業，成就非凡，不僅連獲多項全國農業獎項，還入選「未來大人物」將接受總統府表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉微醺農場主人黃衍勳，務農短短4年推展智慧農業，成就非凡，不僅連獲多項全國農業獎項，還入選「未來大人物」將接受總統府表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉微醺農場主人黃衍勳，務農短短4年推展智慧農業，邊幫人建造溫室邊用手機遠距控制自己農場的作物，成就非凡，還入選「未來大人物」將接受總統府表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉微醺農場主人黃衍勳，務農短短4年推展智慧農業，邊幫人建造溫室邊用手機遠距控制自己農場的作物，成就非凡，還入選「未來大人物」將接受總統府表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉微醺農場主人黃衍勳，務農短短4年推展智慧農業，成就非凡，不僅連獲多項全國農業獎項，還入選「未來大人物」將接受總統府表揚。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣水林鄉微醺農場主人黃衍勳，務農短短4年推展智慧農業，成就非凡，不僅連獲多項全國農業獎項，還入選「未來大人物」將接受總統府表揚。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣水林鄉微醺農場主人黃衍勳，務農短短4年推展智慧農業，成就非凡，不僅連獲多項全國農業獎項，還入選「未來大人物」將接受總統府表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉微醺農場主人黃衍勳，務農短短4年推展智慧農業，成就非凡，不僅連獲多項全國農業獎項，還入選「未來大人物」將接受總統府表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉微醺農場主人黃衍勳，務農短短4年推展智慧農業，成就非凡，不僅連獲多項全國農業獎項，還入選「未來大人物」將接受總統府表揚。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣水林鄉微醺農場主人黃衍勳，務農短短4年推展智慧農業，成就非凡，不僅連獲多項全國農業獎項，還入選「未來大人物」將接受總統府表揚。記者蔡維斌／翻攝

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