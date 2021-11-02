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嘉市光織影舞分2區登場 5公尺心型花海牆超美

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市光織影舞展去年吸引破80萬人次，市長黃敏惠今年續辦，但考量防疫減少裝置，並分區展出。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展去年吸引破80萬人次，市長黃敏惠今年續辦，但考量防疫減少裝置，並分區展出。圖／嘉義市政府提供

去年創下80萬次人潮的嘉義市「光織影舞」光影藝術展，市長黃敏惠今年考量防疫減少裝置，並分區展出，在KANO園區設5公尺高的心型牆，布滿粉色花海，昨天首日就不少民眾前往拍照，另，去年展場北香湖公園，則在步道設城門造景、兩側擺發光西洋棋，提醒疫情步步為營勿鬆懈。

趕在第1晚參觀的張先生說，「很漂亮！」雖比去年規模小，但晚上有景點能參觀，仍很開心；有高中學生騎YouBike一次逛完2個展區，約花1個多小時，認為昨晚人較少逛得快，不須排隊等拍照，1個點約20分鐘能看完。

去年首屆光織影舞於北香湖公園舉行，7座裝置藝術，有在湖面上的巨型月亮「鏡花水月」等，討論度破表，國慶連假期間單日更湧入10萬人次，今年市府採分區展出、拉長展期至2個月、減少藝術裝置的低維度展出，從11月1日到明年1月2日，每晚6點到10點。

市府觀新處指出，KANO園區主題「步步為迎－春綻」，於中山路與啟明路口廣場，結合棒球意象裝置，廣場中間設「春綻步道」，布置櫻花、紫藤花、紫羅蘭，地面背景如銀河星空，還有互動投影，只要走過，就會投射出綻放的金針花、蝴蝶蘭、洛神花、紫荊花、玫瑰花等圖案，多人一起踩踏彷彿就像共同完成1幅春日畫作。

觀新處也指出，走上KANO廣場階梯有高達5公尺的「幸福花牆」，為心型的牆，布置粉色花海、光纖花，成為期間限定的打卡拍照景點，全景能呈現心型，近景和特寫則有沉浸在花叢裡的浪漫與夢幻感。

另外，北香湖公園主題「步步為營－棋遇」，在高音譜記號廣場設國王、皇后及城門意象的裝置，走道兩側設32座的夜光西洋棋，提醒民眾面對疫情不鬆懈。

嘉市光織影舞展在KANO園區的空拍。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展在KANO園區的空拍。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展亮點為5公尺高「幸福花牆」。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展亮點為5公尺高「幸福花牆」。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞在北香湖公園展出西洋棋為主題裝置藝術。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞在北香湖公園展出西洋棋為主題裝置藝術。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展，在KANO園區有5公尺高的心型牆，布滿花海，適合拍照取景。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展，在KANO園區有5公尺高的心型牆，布滿花海，適合拍照取景。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展，在KANO園區設5公尺高的心型牆，布滿花海。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展，在KANO園區設5公尺高的心型牆，布滿花海。圖／嘉義市政府提供

疫情 裝置藝術 紫藤花

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